Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüzde 0,26 Geriledi
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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüzde 0,26 Geriledi


Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüzde 0,26 Geriledi
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüzde 0,26 Geriledi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-10 Saat: 11:14:32
Anasayfa Eko Gündem Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüzde 0,26 Geriledi

Gün öncesi spot piyasada elektrik fiyatları düşüşe bu hafta da devam etti. Bir megavat saatlik elektrik fiyatı bir hafta öncesine göre yüzde 0,26’lık gerileme kaydetti.

Gün öncesi spot piyasada elektrik fiyatları düşüşe bu hafta da devam etti. Bir megavat saatlik elektrik fiyatı bir hafta öncesine göre yüzde 0,26’lık gerileme kaydetti.

Elektrik Fiyatları Düşüşü Sürdürdü

Gün öncesi spot piyasa hareketli bir haftayı daha geride bıraktı. Elektrik fiyatları geçen hafta ile kıyaslandığında düşüş yönlü hareket etti. Yapılan incelemeler sonrasında bir megavat saatlik elektrik fiyatının spot piyasada yüzde 0,26 oranında düştüğü görüldü. Elektrik piyasasındaki fiyatlar bir önceki haftada gerileme kaydetmişti

Bir Haftalık İşlem Hacmi 408 Milyon Lirayı Aştı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından kayıt altına alınan veriler baz alındığında elektrik piyasasında hafta sonuna kadar 408 milyon 361 bin 409 liralık işleme ev sahipliği yaptı. Bu rakam piyasanın işlem hacminin artış yönlü hareket ettiğini gösterdi.

Ortalama Fiyat 159,61 Lira!

Spot piyasada işlem gören bir megavat saatlik elektriğin ortalama fiyatının yüzde 0,26 oranında azaldığı belirtilirken, bir megavat saatlik elektrikte ortalama fiyat 159 lira 61 kuruş oldu.

En Yüksek Fiyat…

Gün öncesi spot piyasa fiyatları dikkate alındığında bir megavat saatlik elektrik hafta içerisinde en yüksek seviyeyi 4 Aralık 2017 tarihinde gördü. Bu tarihte bir megavat saatlik elektrik 211 lira 24 kuruştan işlem gördü.

En Düşük Fiyat 5 Aralıkta

Aynı hafta içerisinde en düşük fiyatsa 5 Aralık 2017 tarihinde kayda geçti. Söz konusu tarihte bir megavat saatlik elektrik fiyatı 50 lira 87 kuruş oldu.

Elektrik piyasasının haftalık bazdaki marjinal fiyat ortalamasıysa, 164 lira 37 kuruş seviyesinde kaydedildi. 

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