KasapDöner Yatırımcıya 30 Bin Lira Verecek

“Hamburger çocuklarına döner yedirmeye geliyoruz” sloganı ve renkli reklam kampanyalarıyla Türkiye’nin sıra dışı döner markası olan ve 2018 yılında Anadolu’da açacağı şubelerle büyümeyi hedefleyen KasapDöner, bu hedefini gerçekleştirmek için vites büyüttü. Yılın en son ve en kazançlı fırsatını, girişimcilerin ayağına getiren KasapDöner, yeni kampanyasıyla franchise girişimi kurmak isteyen herkesin bir numaralı tercihi olacak.

Yüzde 55 Brüt Kar

Kampanya şartlarına göre, şehrindeki ilk KasapDöner şubesini açan girişimci, KasapDöner’in toplam 30 bin TL değerindeki açılış paketine ücretsiz sahip olacak. Gıda sektöründe 2016 yılında yatırımcısına en çok kazandıran franchise markası olan KasapDöner’in sunduğu bu büyük fırsattan yararlanmak isteyen girişimcilerin, 31 Aralık 2017 tarihine kadar firmaya başvurmaları gerekiyor. Yüzde 55 brüt kâr marjı vadeden KasapDöner, 150 bin TL’lik başlangıç bedeli dışında herhangi bir reklam katkı payı, royalty veya ciro payı almıyor.

Yüzde 100 Türk Sermayeli 3 Kuşaktır Etçi

Konuyla ilgili konuşan KasapDöner Genel Müdürü Bahar Özürün, ana hedeflerinin Anadolu’nun ve Türk insanının en eski yiyeceklerinden biri olan döneri dünya markası haline getirmek olduğunu ifade ederek, “KasapDöner üç kuşaktır sadece et işiyle uğraşan bir marka. Mazimizde Sarıtaş Et markası var. Sarıtaş Et demek 72 yıllık bir et tecrübesi demek. Üç kuşaktır sadece et işiyle uğraşan bir aile demek. Yüzde 100 Türk sermayeli, Türk insanı için çalışan ve onunla kazanan bir firma demek. KasapDöner olarak üç kuşaktır sürdürdüğümüz bu geleneği, geleceğe de taşıyacağız. “KasapDöner olarak ürünlerimizi Afyon’da bulunan Sarıtaş tesislerinde yasal, hijyenik ve islami koşullara tam uygun olarak üretilen etlerden yapıyor, sadece but kısmındaki bifteklik etten döner üretiyoruz. İçinde kıyma bulunmayan dönerimizi çok sade bir marinasyonla terbiye ediyor, doğanın bize sunmadığı hiçbir katkıyı ürünümüze katmıyoruz. Kurucumuz Ahmet Sarıtaş’ın ‘Kendi yemeyeceğimiz bir yiyeceği, müşterimize sunmayız’ ilkesini her zaman devam ettireceğiz. Bunu yaparken de orijinal Türk dönerini dünya markası yapma hedefimizi sürdüreceğiz” dedi.

36 Ayda Geri Dönüş İmkanı

Türk insanının ticari zekasının ve girişimci ruhunun her türlü takdirin üzerinde olduğunun altını çizen Özürün, “Türk insanı, kazancın nereden geleceğini iyi bilir. Günlük deyişle ticarette havayı iyi koklar. Dolayısıyla bu kampanyanın da ne büyük bir fırsat olduğunu da hızla kavrayacaktır. Bu nedenle yılın bu son kazandıran fırsatına yoğun bir ilgi bekliyoruz” şeklinde konuştu. Halen 4’ü yurt dışında, 2’si Kocaeli’nde, 1’i Ankara’da, 1’i İzmir’de, 1’i Konya’da, 1’i Van’da, 3’ü Adana’da, 42’si İstanbul’da olmak üzere 55 şubeyle hizmet veren KasapDöner, şube konusunda da seçici. Şehrin en değerli caddelerini ve AVM’lerini tercih eden firma, yapılan yatırımın da 36 ayda amorti edilmesini hedefliyor ve bu hedefi sağlayacak lokasyonların açlışına onay veriyor.