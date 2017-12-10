Üreticiye 10 Lira, Tüketiciye 60 Lira!
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Üreticiye 10 Lira, Tüketiciye 60 Lira!


Üreticiye 10 Lira, Tüketiciye 60 Lira!
Üreticiye 10 Lira, Tüketiciye 60 Lira! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-10 Saat: 11:35:11
Anasayfa Eko Gündem Üreticiye 10 Lira, Tüketiciye 60 Lira!

Fındığın üreticiden son tüketiciye olan yolculuğunda yaşadığı fiyat uçurumu, üreticilerin tepkisine neden oldu. Ordu’da fındığın üreticiden alış fiyatının 8 ile 10 lira arasında olduğunu belirten Arslan Soydan, son tüketicinin iç fındığı 60 liradan aldığının altını çizdi.

Fındığın üreticiden son tüketiciye olan yolculuğunda yaşadığı fiyat uçurumu, üreticilerin tepkisine neden oldu. Ordu’da fındığın üreticiden alış fiyatının 8 ile 10 lira arasında olduğunu belirten Arslan Soydan, son tüketicinin iç fındığı 60 liradan aldığının altını çizdi.

Üretici Fiyatı 8 Lira ile 10 Lira Arasında Değişiyor, Aradaki Fark Nereye Gidiyor?

TZOB’un yönetim kurulu üyelerinden olan Soydan, fındığın alım fiyatlarıyla satış fiyatları konusunda konuştu. Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Soydan, iç fındık fiyatlarının çok yüksek seviyelerde satışa sunulduğunu, üretici fiyatlarının 8 ile 10 lira arasında değiştiğini, alımla satış fiyatları arasındaki uçurumun fazla olduğunu belirtti.

9 Liradan Alınıyor, 60 Liraya Satılıyor

Bilindiği üzere fındık hasadının başladığı günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun kalite fındığı 10 lira 50 kuruştan alacağını açıklamıştı. Serbest piyasa fiyatları ise 8 lira ile 9 lira arasında değişmekteydi. Fındık üreticisi serbest piyasadaki fiyatlara tepki vermiş, ürünü pazara indirmemişti.

Ordu kentinde yoğun olarak üretilen fındığın serbest piyasa fiyatlarının 9 lira olduğu belirtilirken, iç fındığın nihai tüketiciye 60 liradan sunulması, hem üreticilerin hem de tüketicilerin tepkisine neden oldu. Fındık üretiminde dünya lideri konumunda olan Türkiye’de fındık fiyatlarının neden bu kadar yüksek olduğuna ise anlam verilemiyor. Her yıl tonlarca fındık fabrikalarda işleniyor, işlenen fındıkların büyük bir kısmı ihracat yolculuğuna çıkıyor, kalan bölümleyse iç pazarın talebi karşılanıyor.

Tüm bunlara işaret eden Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı, fındık fiyatının üreticiyi memnun etmediğini; satışın maliyetin altında olduğunu dile getirdi. Soydan açıklamasında fındığın üreticiden alım fiyatının 15 ile 20 lira bandında seyrettiği dönemlerde dahi iç fındık fiyatının 50 ile 70 lira arasında olduğunu belirterek, “Söz konusu yıllarda üretici bu fiyatlara tepki vermişti. Verilen tepkiyle beraber fiyatlar kısmen de olsa artmıştı. Ama bugünkü fiyatları incelediğimizde üretici fiyatlarının çok düşük, tüketici fiyatlarınınsa çok yüksek olduğunu görüyoruz” dedi. 

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