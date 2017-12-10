Kansere Çözüm Bulan Türk Ödüle Layık Görüldü

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği ve

bu yıl yeni girişimlere fırsat sunmayı amaçlayan Born Global’ı dahil eden Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında Pitching Yarışması düzenledi. Yerli ve yabancı 120 girişimcinin final için kıyasıya yarıştığı Pitching’de, 12 finalist arasından dereceye girenlere toplam 350 bin TL ve 90 bin TL para ödülü verildi.

Yarışmada Ulusal kategoride birinciliğe Geen projesiyle Arda Deniz Dokuzoğlu layık görüldü. Kanser gibi ölümcül hastalıklara mühendislik ürünleriyle tedavi getiren Geen projesinde, geliştirilen akıllı onkolitik virüsler sayesinde kanserli hücreleri yok edilmesi, sağlıklı hücreleri korunması ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi sağlanıyor. Proje ile gelecekte 190 milyar dolara ulaşacak olan pazarın yüzde 10’una ulaşılması planlanıyor. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Kanser ilaçları dünyanın en pahalı ilaçları. Geen projesinin bir an önce ürüne dönüşmesini arzu ediyoruz” dedi.

Yarışmanın Global kategorisinde birinci ise İngiltere’den katılan Countly projesiyle Görkem Çetin oldu. Oyun alanında güvenilir veri mobil analizi yazılımı geliştiren Countly, kısa zamanda alanında dünyanın en büyük yedinci şirketi olması ile öne çıkıyor. Intel’in satın almak için teklif götürdüğü ve Lufthansa ve Emirates gibi havayolu şirketlerinin de çalıştığı Countly, yılda 1 milyon dolara yakın ciro gerçekleştiriyor. Dereceye girenlere ayrıca ayrıca 15 bin TL kredi desteği ile teknoloji, mentorluk ve pazarlama destekleri de sunulacak.

Otonom Silahlar Küresel Güvenliği Tehdit Ediyor

Etkinlikte yapay zeka ve robotlar konusunda dünyanın en önemli bilim insanları arasında yer alan Profesör Noel Sharkey de bir konferans verdi. Sheffield Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Profesörü olan Sharkey, günümüzde küresel güvenliği tehlikeye atan otonom silahların çok hızlı ilerlediğini ve buna karşı koymanın imkansız olduğunu söyledi.

Noel Sharkey, “Bir bilgisayarla ve sensörler yardımıyla bir robotu ya da bir cihazı tamamen kontrol edebilirsiniz. Otonom silahlar konusunda başta ABD olmak üzere İngiltere ve Rusya ciddi çalışmalar yürütüyor. Ancak bu ülkeler, diğer ülkelerinde bu silahlara sahip olabileceğini düşünemediler. Bu cihazlarinsansızçalıştırılabiliyor, kendi başlarına iniş ya da kalkış yapabiliyor. Küçük bir araç içinden ya da bir uçak içerisinden kontrol edilebiliyor ve istenildiği zaman ateşlenebiliyor. Ve ülkeler, bu cihazlardan bir tane de istemiyor, birçok cihaza sahip olmak istiyor. Yani amaçları tek bir kişi tarafından kontrol edilebilen bir sürü cihaza sahip olmak” dedi.

Otonom Silahlar Sivil Halkı da Öldürebilir

Konuşmasında bu cihazların çok fazla programa dayandığı için güvenli olmadığını altını çizen Sharkey, şunları söyledi: “Bu silahlar, uluslararası insan hakları ile uyumlu bir çalışma değil. Çünkü robotlar sivil alan mı yoksa askeri alanmı, bunu ayırt edemeyebilir. Bu silahları kullanırken sivil halkı da öldürebilirsiniz. Dolayısıyla bu cihazlar küresel güvenliği de tehlike altına sokuyor. Ayrıca bu tür otonom silahlar bir araya gelirse ve birbirine temas ederse ortaya nasıl bir sonuç çıkacağı da belli değil. Bu savaş kanununa ve etiğine uygun bir durum değil. Birleşmiş Milletler nezdinde 120 ülke ile bu hususta yapılan görüşmeler neticesinde 24 ülkede bu cihazlar yasaklandı. Bu ülkelerden biri Mısır. Türkiye'de de bu cihazlardan bulunduğu bilgisi geldi. Ancak Türkiye bu konuda henüz bir karara varmadı.”