Naylon Poşet Yasaklanmayacak! Cüzi Bir Ücretle Satılacak

PAGEV Başkanı naylon poşet düzenlemesi hakkında konuştu. Özellikle marketlerde yoğun olarak tüketilen poşet kullanımında tüketicinin bilinçli davranması gerektiğini belirten Yavuz Eroğlu, tüketimin kademeli olarak düşmesi gerektiğini kaydetti.

Naylon Poşet Kullanımı Yasaklanmayacak!

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı yaptığı naylon poşet değerlendirmesinde, naylon poşet kullanımının tamamen yasaklanmayacağının altı çizildi. Düzenlemenin 2019’un ilk gününden itibaren uygulamaya geçeceğini belirterek, bu tarihten sonra naylon poşetlerin küçük ücretler karşılığında satılacağını aktardı. Ücretle satılan poşetlerin tüketimi azaltacağına dikkat çekti.

Hedef Tüketimi Azaltmak!

Söz konusu düzenlemenin “Avrupa Birliği Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmenliği” gereğince yapıldığını dile getiren PAGEV Başkanı, “Düzenlemenin uygulamaya geçmesi sonrasında naylon poşet kullanan her birey sorumluluğunu yerine getirmiş olacak” dedi. Düzenlemedeki hedefin, bu üründeki tüketimi azaltmak olduğunun da altını çizdi.

Eroğlu açıklamasında, “Naylon poşet kullanımını doğru yapmadığımız takdirde, bu ürünün avantajlarını dezavantaja dönüştürmüş oluruz. Bu kapsamda tüketicilerin bilinçlendirilmesi şart. Bunun yanında tüketicinin sorumlu davranması da gerekiyor. Fazla kullanımın önüne geçmek için bazı önlemlerin alınması gerekliydi” şeklinde konuştu.

1 Ocak 2019’da Uygulamada Olacak

Avrupa Birliği tarafından yapılan düzenlemenin Türkiye’de 1 Ocak 2019 itibariyle hayata geçeceğini tekrarlayan PAGEV Başkanı, “Naylon poşet kullanımı her yıl belirlenen miktarda azaltılacak. Bunun içinde poşetlerin cüzi fiyatlara satılması hedeflerin yakalanmasına katkı sağlayacak. Söz konusu süre boyunca tüketici de bilinçlenecek. Naylon poşet atıklarının ilgili kutulara atılması sağlanacak” dedi. PAGEV’in bilinçlendirme çalışmalarına şimdiden başladığını dile getirerek, konuyu ilgili bakanlıkla görüştüklerini söyledi. Poşetlerden alınacak ücretlerin bir fonda biriktirileceğini, toplanan paranın geri dönüşüme harcanacağını da sözlerine ekledi.