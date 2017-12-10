Naylon Poşet Yasaklanmayacak! Cüzi Bir Ücretle Satılacak
Advert Advert Advert


Naylon Poşet Yasaklanmayacak! Cüzi Bir Ücretle Satılacak


Naylon Poşet Yasaklanmayacak! Cüzi Bir Ücretle Satılacak
Naylon Poşet Yasaklanmayacak! Cüzi Bir Ücretle Satılacak Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-10 Saat: 12:30:55
Anasayfa Eko Gündem Naylon Poşet Yasaklanmayacak! Cüzi Bir Ücretle Satılacak

PAGEV Başkanı naylon poşet düzenlemesi hakkında konuştu. Özellikle marketlerde yoğun olarak tüketilen poşet kullanımında tüketicinin bilinçli davranması gerektiğini belirten Yavuz Eroğlu, tüketimin kademeli olarak düşmesi gerektiğini kaydetti.

PAGEV Başkanı naylon poşet düzenlemesi hakkında konuştu. Özellikle marketlerde yoğun olarak tüketilen poşet kullanımında tüketicinin bilinçli davranması gerektiğini belirten Yavuz Eroğlu, tüketimin kademeli olarak düşmesi gerektiğini kaydetti.

Naylon Poşet Kullanımı Yasaklanmayacak!

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı yaptığı naylon poşet değerlendirmesinde, naylon poşet kullanımının tamamen yasaklanmayacağının altı çizildi. Düzenlemenin 2019’un ilk gününden itibaren uygulamaya geçeceğini belirterek, bu tarihten sonra naylon poşetlerin küçük ücretler karşılığında satılacağını aktardı. Ücretle satılan poşetlerin tüketimi azaltacağına dikkat çekti.

Hedef Tüketimi Azaltmak!

Söz konusu düzenlemenin “Avrupa Birliği Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmenliği” gereğince yapıldığını dile getiren PAGEV Başkanı, “Düzenlemenin uygulamaya geçmesi sonrasında naylon poşet kullanan her birey sorumluluğunu yerine getirmiş olacak” dedi. Düzenlemedeki hedefin, bu üründeki tüketimi azaltmak olduğunun da altını çizdi.

Eroğlu açıklamasında, “Naylon poşet kullanımını doğru yapmadığımız takdirde, bu ürünün avantajlarını dezavantaja dönüştürmüş oluruz. Bu kapsamda tüketicilerin bilinçlendirilmesi şart. Bunun yanında tüketicinin sorumlu davranması da gerekiyor. Fazla kullanımın önüne geçmek için bazı önlemlerin alınması gerekliydi” şeklinde konuştu.

1 Ocak 2019’da Uygulamada Olacak

Avrupa Birliği tarafından yapılan düzenlemenin Türkiye’de 1 Ocak 2019 itibariyle hayata geçeceğini tekrarlayan PAGEV Başkanı, “Naylon poşet kullanımı her yıl belirlenen miktarda azaltılacak. Bunun içinde poşetlerin cüzi fiyatlara satılması hedeflerin yakalanmasına katkı sağlayacak. Söz konusu süre boyunca tüketici de bilinçlenecek. Naylon poşet atıklarının ilgili kutulara atılması sağlanacak” dedi. PAGEV’in bilinçlendirme çalışmalarına şimdiden başladığını dile getirerek, konuyu ilgili bakanlıkla görüştüklerini söyledi. Poşetlerden alınacak ücretlerin bir fonda biriktirileceğini, toplanan paranın geri dönüşüme harcanacağını da sözlerine ekledi. 

pagev pagev başkanı yavuz eroğlu avrupa birliği ambalaj atıkları kontrol yönetmeliği naylon poşet yasağı naylon poşet
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek