Anaç Koyun-Keçi Desteğinde Son Şans! Başvurular 11 Aralıkta Başlıyor

Anaç koyun-keçi desteklemesinin ilkini kaçıranlar ve verilen ikinci şansı kaçırmak istemeyenler… Başvurular 11 Aralıkta başlayacak 25 Aralık 2017 tarihine kadar kabul edilecek!

Koyun Başına 25 Liralık Destek!

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin genel başkanlığını yapmakta olan Nihat Çelik, bu yılın anaç koyun-keçi desteklemesi başvurularının 24 Kasım tarihine kadar Koyun-Keçi Bilgi Sistemi’ne yapıldığını, açıklanan tarihlerde başvuru yapmayanların 11 ile 15 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini aktardı. Anaç koyun-keçi desteğinde hayvan başına verilen desteğinse 25 lira olduğunun altını çizdi.

Başvurular 11-15 Aralık Tarihleri Arasında Kabul Edilecek

Koyun Keçi Bilgi Sistemi üzerinden alınan müracaatların 24 Kasım 2017 tarihi itibariyle bittiğini tekrarlayan Birlik Başkanı üreticilerden gelen istekleri değerlendirdiklerini, bu kapsamda bakanlığa ilgili başvurunun yapıldığını; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da onayıyla, sürenin bir hafta uzatılmasına karar verildiğini ifade etti. Destekten yararlanmak isteyen koyun ve keçi yetiştiricilerinin ikinci şansı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Çelik, “Üreticilerimiz 11 ile 15 Aralık tarihleri arasında başvurularını yapabilir” dedi.

Destekten Yarım Milyon Hayvan Yararlanacak

2016 yılında 180 bin 54 üreticinin desteklerden yararlandığına işaret ederek, “Yetiştiricilerimize geçen yıl sağlanan destek 518 milyon 781 bin lirayı buldu. Bu destekler toplamda 20 milyon 751 bin adet hayvan için verildi. 2017’de ise toplamda 201 bin 481 üretici sisteme müracaat etti. Sistemde belirlenen hayvan sayısı ise şu anda 29 milyon 495 bin adet. 2016 ile 2017 yıllarını karşılaştırdığımızda hem yetiştirici sayısında hem de hayvan sayısında artış gözlemliyoruz. Yeni başvurular arsından sisteme kayıtlı hayvan sayısının daha da artacağını öngörüyor, sayının 500 bine kadar çıkacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.