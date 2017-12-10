Shell İnovasyon Haftasında Ödüle Layık Görüldü

Shell’in 32 yıldır, tüm dünyadan gençleri enerji tasarruflu yenilikçi araçlar tasarlayıp üretmeleri için teşvik etmek amacıyla, global platformda düzenlediği “Shell Eco-marathon” yarışması, bu yıl üçüncü kez, “Shell Eco-marathon Türkiye” adıyla 22-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Geleceğin mühendislerinin en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat etmek için yarıştığı Shell Eco-marathon Türkiye’ye; Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya’dan toplam 22 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Yarışmada kazanan takımlar ödüllerini, Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nın son gününde Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, OİB Başkan Yardımcısı Ömer Burhanoğlu ve Tahsin Öztiryaki den aldılar.

Yerli Otomobil İçin Çalışacak Geleceğin Mühendisleri, Shell Eco-marathon Türkiye’de...

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem konuyla ilgili olarak; “Yenilikçi fikirler hem enerji hem de otomotiv sektöründeki gelişimin temelini oluşturuyor. Türkiye’de inovasyonun gelişimine verdiğimiz önemi ve desteği, bu yıl Shell Eco-marathon Türkiye’nin 3.sünü gerçekleştirerek bir kez daha vurguladık. Geleneksel hale getirdiğimiz Shell Eco-marathon Türkiye’de öğrencilerimiz her yıl, bir önceki yarışmadan daha iyi sonuçlar elde ediyor. Öğrencilerimizin inovasyon ve teknoloji alanındaki gelişimini görmek bizleri çok mutlu ediyor, ileride hepsinin yerli otomobil gibi Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanında önünü açan projelerde rol alacağına inancım tam. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, onları destekleyen okullarını ve akademisyenleri tebrik ediyor, desteklerinden dolayı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’ne (OİB) teşekkür ediyorum” dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuyla ilgili olarak “İnovasyonun gücü gençlerin enerjisiyle birleştiğinde anlamı daha da artıyor. Genç nüfusa sahip ülkemizde Shell Eco-marathon Türkiye gibi projelerin geleneksel hale gelmesinin hem ülke ekonomisine hem de bilimsel gelişimimize ışık tutacağına inanıyoruz. Yarınlarımızı emanet ettiğimiz gençlerimizin inovasyon alanındaki çalışmalarının her geçen gün artan ivmeyle devam ettiğini görmek, bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

1 kWh’lik Elektrikle İstanbul’dan Ankara’ya Gidebiliyor!

Shell Eco-marathon Türkiye’de, 3’ü pist içi ve 2’si pist dışı olmak üzere 5 farklı kategoride ödüller verildi. Prototip araçlar kategorisinde hidrojenle çalışan araçlar içerisinde en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmeyi başaran takım, Anadolu Üniversitesi’nden “Hidroana” oldu, Hidroana 356.42 km/m3 sonucuyla birinciliği göğüsledi. Şehir konsepti kategorisinde, elektrikle çalışan araçlar arasında Çukurova Üniversitesi “Çukurova Elektromobil” takımı 107,66 km/kWh’lik sonuçla şampiyon oldu. İstanbul Üniversitesi’nin “Hidroist” takımı, şehir konseptli hidrojenle çalışan araçlarının elde ettiği 196,66 km/m3’lük sonuçla bu kategorinin birincisi oldu.

Pist dışı ödüllerde; “İnovasyon Ödülü”nü İstanbul Teknik Üniversitesi “Facilis”, “Ekip Ruhu Ödülü”nü ise Uludağ Üniversitesi “UMAKİT” takımları aldı. Shell Eco-marathon Türkiye yarışmasında başarı elde eden takımlar, 2018’in Temmuz ayında Londra’da düzenlenecek Shell Eco-marathon Avrupa’ya katılım hakkı elde ederek, Avrupa’nın yaklaşık 30 ülkesinden gelen akranlarıyla yarışacaklar.

Shell İle Daha İyi Bir Yolculuğa

Shell’in İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’ndaki standında DYNAFLEX teknolojisiyle geliştirdiği yeni yakıtlarının reklam filminde yer alan İstanbul Üniversitesi’nin Hidroist takımının aracı da sergilendi. Ayrıca stantta, Shell’in yeni yakıt teknolojisi hakkında katılımcılara bilgi verilirken sanal gerçeklik oyunları gibi inovasyon içerikli etkinlikler de gerçekleştirildi. Shell’in “verimli yakıtlarımızla daha iyi bir yolculuğa” mottosu ile tanıtılan DYNAFLEX teknolojisi, geçtiğimiz Ekim ayında tüketicilerin beğenisine sunulmuştu ve hem verimlilik hem de performans açısından büyük ilgi görmüştü. Günümüz sürüş koşullarında araç motorlarını temiz tutarak, motor verimliliğini ve performansını arttırmaya yardımcı olan DYNAFLEX Teknolojisi ile geliştirilen yeni yakıtlar, önemli inovatif çalışmalarla beraber, yaklaşık 120 bilim insanının 5 yılı aşkın süredir gerçekleşen araştırmaları sonucunda geliştirildi. Bu süreçte ürünler, 250 otomobil kullanılarak 3 milyon kilometrenin üzerinde mesafede test edildi.