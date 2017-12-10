Ege Ve Akdeniz Balığı 65 Ülkeye İhraç Ediliyor

65 ülkeye ihracat yapan Kılıç Holding, olgunlaşmamış balıkları ise yurt dışına uçakla göndererek sektörde ilkleri gerçekleştiriyor. Bodrum ilçesinde faaliyet göstermekte olan tesiste 1991 senesinde 30 tonluk üretim gerçekleştirerek sektöre giriş yapan şirket, ilerleyen senelerde de farklı bölgelere kurduğu kuluçka tesisleri ve çiftliklerle üretim kapasitesini yükseltti. Yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü projelerle balık ihracat ağını genişleten şirket, kültür balıkçılığı sektörünün lider markaları arasına geçti. Kılıç Holding, 2015 senesinde orkinos üretimi yapmaya başladı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ersin Kılıç Kızıltan, bundan 26 sene önce 30 ton çipura üretimiyle sektöre girdiklerini, şuan ise balık sektöründe 65 bin tonu geçen hacme ulaştıklarını anlattı. Holding’in himayesinde kuluçka tesisleri, yem fabrikaları, paketleme, işleme tesisleri ve kutu fabrikalarının olduğunu ifade eden Kızıltan, yurt dışında bulunan dağıtım ağlarıyla tüm dünyaya balık ihracatı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Popüler Kültür Akdeniz Balığında Yoğun Talebe Sebep Oluyor

Tesislerde yetiştirilen balıkların yüzde 70'lik kısmını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, Rusya, Ortadoğu ülkeleri ve Japonya'ya gönderdiklerini belirten Kızıltan, kalan yüzde 30'luk üretimi ise iç pazarlara dağıttıklarını söyledi. Kızıltan, holding bünyesinde 2 bin kişinin istihdam edildiğini, dolaylı yoldan ise şirkete hizmet sunanların sayısının 10 bine ulaştığına dikkat çekti.

Akdeniz ve Ege balığının lezzetinin yurt dışında oldukça beğeni topladığını ifade eden Kızıltan, bu balıkları Avrupa ülkeleri, Avrupa ülkelerinin ardından Rusya, ABD, Ortadoğu ülkelerinin fazla tükettiğini belirtti. Kızıltan, doğal stokların azalması, Akdeniz tipi beslenmenin popüler hale gelmesi ve sağlıklı yaşamın ön plana çıkması ile en başta Akdeniz tipi balıklara yoğun talep aldıklarına değindi.