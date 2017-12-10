ESTAŞ 20’den Fazla Otomobil Markasına Kam Mili Üretiyor
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ESTAŞ 20’den Fazla Otomobil Markasına Kam Mili Üretiyor


ESTAŞ 20’den Fazla Otomobil Markasına Kam Mili Üretiyor
ESTAŞ 20’den Fazla Otomobil Markasına Kam Mili Üretiyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-10 Saat: 13:45:34
Anasayfa İthalat&İhracat ESTAŞ 20’den Fazla Otomobil Markasına Kam Mili Üretiyor

Sivas'ta bulunan Eksantrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ESTAŞ), dünya çapında tanınmış markaların ağır vasıta araçları, otomobil, lokomotif ve gemi jeneratör motorları için eksantrik mili üretiyor.

ESTAŞ, ürettiği bu eksantrik millerini ABD, Fransa, Almanya ve İsveç'in de içinde olduğu 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Sivas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ne kurulu şirket, 32 bini kapalı alan olmak üzere toplam 130 bin metrekare alanda üretim gerçekleştiriyor. ESTAŞ, Volvo, Renault, Nissan, Mitsubishi, Scania gibi dünya tarafından kabul görmüş ünlü markaların ürettiği otomobillerle ağır vasıtaların, lokomotiflerin ve gemi jeneratör motorlarının eksantrik milini (kam mili) üretiyor.

İhracata Yönelik Üretim Faliyetleri

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, 1977 senesinden günümüze eksantrik mili üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı. Şirketin kurulduğu günden bu zamana ihracata yönelik üretim yaptıklarını ifade eden Mavuş, motor imalatı yapılan, özellikle endüstriyel ülkelerde çok fazla tanınan bir şirket olduklarını vurguladı. ESTAŞ, günümüzde yerli üreticilere ve ihracata yönelik üretimine devam etmekte.

ESTAŞ'ın çalıştığı 20'nin üzerinde ana marka olduğuna dikkat çeken Mavuş, 40'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, üretilen ürünlerin yüzde 70'lik bölümünün fabrikalara, yüzde 30'luk bölümünün ise yedek parça olarak piyasaya verildiğini anlattı. Bu sebeple ESTAŞ'ın çeşitliliğinin çok fazla olduğunu söyleyen Mavuş, küçük boyutlardaki motosiklet eksantrik mili, 3 metreye ulaşan jeneratör ya da tank mili, ağır vasıta, iş makineleri mili ürettiklerine değindi. İçinde yanıcı madde bulunduran tüm motorlara yönelik üretim gerçekleştirdiklerini belirten Mavuş, Scania, Renault, Nissan grubu, Mitsubishi, Bosch grubu, General Electric, Yamaha gibi farklı sektörlerle uğraşan müşterilerinin olduğunu anlattı. Şirket, savunma sanayisine, ağır vasıta araçlarına ve daha küçük dizel motorlara eksantrik mili üretiyor.

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