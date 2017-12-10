Dünya Seyahat Acenteleri Birliklerinden Turizm Ofisi Adımı

50 yıldır Dünya Turizm Sektörüne yön veren Dünya Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu UFTAA Global Turizm Ofisi açılışı Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş katılımıyla gerçekleştirildi.

1966 yılında kurulan ve 65 ülkeden üyesi olan UFTAA’nın Global Turizm Ofisi TÜRSAB Genel Merkez’de açıldı. TÜRSAB ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa; Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve UFTAA Başkanı Sunil Kumar katıldı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve UFTAA Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Gürcün’ün açılış konuşmasını yaptığı UFTAA Global Turizm Ofisi açılışı; Kültür ve Turizm Bakanı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş, UFTAA Başkanı Sunil Kumar ve Türsab Başkanı Başaran Ulusoy’un konuşmalarıyla devam etti.

Global Turizm Ofisi’nin açılış konuşmasını yapan Çetin Gürcün “UFTAA’nın Türkiye’de Global Ofisi’nin açılması için çalışmalar yürütürken, hem Türkiye hem de Dünya turizmine katkı sağlamayı hedefledik. 2016 yılında ülkemiz çok zor günlerden geçerken büyük uğraşlarla UFTAA’nın 50. Altın Jübile Kongresi’ni İstanbul’da gerçekleştirdik. Global Turizm Ofisi açılması gerektiğini, aktif olarak çalışmalar yapılmasının önemini sunduk. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY’nin yoğun desteği ve UFTAA’nın da kabul etmesi ile nihayet bu güne ulaştık” dedi.

UFTAA’nın Türkiye’de aktif olarak bulunmasının öneminin altını çizen UFTAA Başkanı Sunil Kumar ise “Bugün tarihi bir gün. 51 yıllık çalışmalarımızın önemli bir adımını daha attık ve İstanbul’a Global Turizm Ofisimizi açmak için geldik. UFTAA’nın Global Turizm Ofisi bir buluşma noktası olacaktır. UFTAA’nın odaklandığı 3 ana nokta vardır. Dünya turizmi buluşma noktası olmak, Eğitim ve Barış İçin Turizm. Bu ana noktalarla ve odaklanacağımız çalışmalarla İstanbul’da Türsab’da olmak bizim için gurur verici. Sayın Çetin Gürcün’ün de önerisiyle Dünya Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu (UFTAA)’nun adı Global Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu oldu. Böylece barış için turizm çalışmalar yapacağımızı, global bir çerçevede çalışacağımızı tekrar belirtmiş olduk. TÜRSAB’a İstanbul’u turizmin, barışın ve eğitimin merkezi yapma fırsatı verdikleri için teşekkür ederiz” dedi.

UFTAA’nın Türkiye’de Global Ofisi’nin açılmasın bir barış göstergesi olduğunu belirten Türsab Başkanı Başaran Ulusoy; “ Bugün burada gerçekleştirdiğimiz UFTAA toplantısı Dünya barışına örnek teşkil edecek şekildedir. UFTAA’nın Global Ofisi’nin burada açılması için yürüttüğümüz çalışmalarda bakanlığımızın desteği her zaman bizimle oldu. Buradan kendilerine teşekkür ederim. Bu bir barış toplantısıdır. Türkiye olarak her zaman barışın yanında ve destekçisi olmalıyız. Biz TÜRSAB olarak yürüttüğümüz tüm çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz fuarları ve roadshowları barış çerçevesinde yapıyoruz. Bu doğrultuda da UFTAA için bundan sonra çok çalışacağız ve gelişmesine yardımcı olacağız. “Birliğimiz Dirliğimizdir” dedi.

UFTAA’nın Global Ofisi’nin açılışına memnuniyetle katıldığının altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş: “ Bugün önemli bir törendeyiz. UFTAA’nın United ismini Universal olarak değiştirmesi global olmasını pekiştirecek. Burada ofis açılıyor olması bizim için çok önemli ve değerlidir. Ülke ekonomileri için turizmin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. 10 yıl içinde turizmin gücünün artacağının farkındayız. Bu sebeple turizmin ekonomiye olduğu kadar kültüre ve dünya barışına da katkısı büyüktür. Turizm yumuşak güçtür. Turizmin yumuşak güç unsuru olarak kullanılması en önemli zenginliktir. Turizm kendi kuralıyla çalışır. UFTAA’nın Global Turizm Ofisi Türkiye açılışı aynı zamanda dünya barışına katkı sağlayacak; buna inanıyorum. Türkiye’nin barışa verdiği önemi göstermek için buradayım” diyerek UFTAA’nın Türkiye ve Dünya’ya katkısını vurguladı.