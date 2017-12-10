Domates Fiyatları Mevsim Normallerine Döndü
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Domates Fiyatları Mevsim Normallerine Döndü


Domates Fiyatları Mevsim Normallerine Döndü
Domates Fiyatları Mevsim Normallerine Döndü Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-10 Saat: 14:00:12
Anasayfa Eko Gündem Domates Fiyatları Mevsim Normallerine Döndü

Kasım ayında zam şampiyonu seçilen domatesin fiyatı, seralarda yetiştirilen kışlık domateslerin piyasaya sürülmesiyle ucuzladı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, tüketici fiyatları baz alındığında kasım ayında yüzde 45.29’luk zamla en çok fiyat artışının gözlemlendiği domatesin en çok tüketilen ürünlerden biri olduğunu ifade etti. Bu sene domates ihracatının yükseldiğine ve iç piyasada domatesin yoğun talep gördüğüne değinen Akbaş, “Geçiş Dönemi" diye hitap edilen kasım ayında yeterli ürünün olmaması nedeniyle fiyatların arttığını anlattı.

Piyasada Arz Talep Dengesi Sağlandı

Seralarda kışlık domateslerin üretilmesiyle fiyatların azaldığını ve mevsim normallerine indiğini belirten Akbaş, havaların soğumasıyla domates üretiminin düştüğünü anlattı. Bu durumda da piyasada arz, talebi karşılayamaz hale geldi.  Ve dolayısıyla domates fiyatları yükseldi. Akbaş, kış mevsimini gelmesi, Rusya'ya yapılan domates ihracatı ve geçtiğimiz ay seralarda yaşanan doğal afete karşın domates fiyatlarında çok aşırı bir yükselme olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz ay geçiş dönemi olduğu için fiyatların yükseldiğini dile getiren Akbaş, domates fiyatlarının 4 liraya ulaştığını fakat kışlık sera domatesinin ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla fiyatların normal mevsim şartlarına düştüğüne değindi. Kalitesine göre yurt içi piyasada 1 liraya da domates bulunduğuna işaret eden Akbaş, piyasaya sunulan normal fiyatların 2-2,5 lira seviyesinde olduğunu belirtti. Şu an yurt içi piyasada en kaliteli cins olan “Salkım” domatesin dahi 3 liradan satılmakta olduğunu belirten Akbaş, bu fiyatların da kış mevsiminde normal olduğunu ifade etti.

Havaların soğumasıyla seralarda maliyetin yükseldiğine ve verimin azaldığına dikkat çeken Akbaş, şu an tüm seraların çalıştığını, üreticilerin hasat dönemine geçtiğini bu nedenle de piyasada sorun yaşanmadığını dile getirdi. Halcilerin de kolaylıkla ürün bulduğuna değinen Akbaş, pazarlamada da sorun yaşamadıklarını dile getirdi.

Domates Sera Domates Türkiye Haller Federasyonu Faruk Akbaş Salkım
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