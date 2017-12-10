Turizm Sektörü Yeniden Canlanıyor

Turizm sektörünün gidişatına dair muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, 2017 senesinde bu tablonun tekrar yükselişe geçtiğini belirtti. 2017 senesinin ocak-ekim dönemleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın elde ettiği veriler dahilinde, Türkiye'ye seyahat eden yabancı ziyaretçilerin sayısı 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 28.01 oranında yükseldi ve 29 milyon 53 bin 450 kişiye çıktı. Yalnızca ekim ayı verileri incelendiğinde ise Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 22.16 oranında arttı.

2017 senesinde Rusya ile ticari ilişkilerin düzelmesinin ardından turizm sektöründe de olumlu gelişmeler olduğuna değinen Ulusoy, Rusya’nın turizm sektörü için en önemli Pazar olduğunu söyledi. 2017 senesinde Irak, Kazakistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan ve Belçika gibi ülkelerden gelen turist sayısında da yükselmeler meydana geldi. 2017’nin 10 aylık döneminde Almanya, İngiltere, Hollanda ve ABD gibi büyük pazarlarda ise azalmalar gözlemlendi.

Hedef 2015’te Elde Edilen Turizm Gelirine Ulaşmak

Turizmden elde edilen gelirler senenin ilk 9 aylık dönemi baz alındığında yüzde 16.45 yükselerek 20 milyar 174 milyon 468 bin dolar seviyesine çıktı. Toplam ziyaretçi sayısı ve turizm geliri yönünden 2017 senesinin 2016’dan daha verimli bir sene olduğuna değinen Ulusoy, bu seneyi Türkiye turizminde performansı arttırmak için güç depoladığımız bir sezon olarak saydıklarını dile getirdi. Öncelikli hedeflerinin 2017’den sonra 2018 ve ilerleyen süreçte Türkiye turizminin tekrar ivme kazanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

TÜİK’in elde ettiği 2017 verilerine göre, senenin ilk 9 ayında kazanılan turizm gelirlerinin bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 16.45 yükselerek, 20 milyar 174 milyon 468 bin dolara ulaştı. Ulusoy, 2017’nin sonlanmasının ardından Türkiye’nin turizm gelirlerinin 24 ila 25 milyar dolara ulaşacağını öngörmekte. Ulusoy’un, 2018 senesi için hedefleri ise 2015 senesinde kazanılan turizm gelirine ulaşmak.