DenizBank KOBİ’lere 250 Milyar Liralık Kredi Kullandırdı
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DenizBank KOBİ’lere 250 Milyar Liralık Kredi Kullandırdı


DenizBank KOBİ’lere 250 Milyar Liralık Kredi Kullandırdı
DenizBank KOBİ’lere 250 Milyar Liralık Kredi Kullandırdı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-10 Saat: 14:31:07
Anasayfa Bankalar DenizBank KOBİ’lere 250 Milyar Liralık Kredi Kullandırdı

Türkiye ekonomisi, bankacılık sektörü ve DenizBank'ın 2017 senesindeki performansına dair muhabirlere açıklamalarda bulunan DenizBank Genel Müdürü Ateş, 2017 senesinde yatırımcıların genelinde Türkiye'ye yönelik risk iştahlarının arttığını ifade etti.

DenizBank’ın yurt dışı kreditörlerden sağladıkları ikili borçlanma portföyünün darbe girişiminden önceki zamana göre arttığına işaret eden Ateş, alınan kredilerin önemli bir bölümünün müşterilerin dış ticaret işlemlerinin finansmanı için olduğunu belirtti. Fonlamalı işlemlere ek olarak gayrinakdi işlemler içinde yatırımcıların iştahının güçlü olduğuna işaret eden Ateş, Denizbank’ın müşterilerin ithalat akreditifi işlemlerinden aldıkları pazar payının yüzde 10 seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredilere dair yapmış olduğu incelemelerini sunan Hakan Ateş, doğru yerde, doğru zamanda uygulanan bir ürün olan KGF teminatı sağlanarak özellikle KOBİ'lere 250 milyar liralık kredi kullandırıldığını vurguladı.

DenizBank’ın, KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına, likiditenin sağlanmasına, üretimin ivme kazanmasına, istihdam sağlanmasına, şirket yükümlülüklerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesine destek sağlandığını bildiren Ateş, ülke ekonomisinin senenin ilk yarımında yüzde 5'in üzerinde güçlü büyüme gösterdiğine, senenin başından günümüze ise 1 milyonun üzerinde yeni istihdam sağlandığına değindi. Karşılıksız çıkan çeklerin oranı 2016 senesinde yüzde 4 oranındayken, 2017 ekim ayı itibarıyla yüzde 2 seviyesine düştü. Bunun yanı sıra teminat limitlerinin yüzde 7 olduğu KGF kredilerinde sorunlu kredilerin yüzde 0.7 oranında olduğu belirlendi.

2016’nın Sermaye Karlılık Oranı  Bu Sene 9 Ayda Geçildi

Hakan Ateş, DenizBank'ın 2017 senesine dair büyümemesinde en önemli etkenlerin KOBİ'ler ve tarım sektörünün olduğunu bildirdi. Bu senenin ocak-eylül dönemleri arasında DenizBank'ın aktiflerinin yüzde 12 ve mevduatlarının yüzde 16 büyüme gösterdiğini ifade eden Ateş, kredilerde ise bu oranın yüzde 15 olduğuna dikkat çekti. Bankacılık sektöründe sermayesini en verimli kullanan bankalardan birinin DenizBank olduğunu belirten Ateş, 2016 senesi sonunda yüzde 14.8 oranında olan sermaye karlılığı oranının 2017 senesinin ilk 9 aylık verilerinde yüzde 15.7 seviyesine ulaştığını dile getirdi.

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