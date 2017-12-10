Otomobil Almayı Düşünenler Dikkat! Faizsiz Finansman Desteği!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında, 2017 senesinin 11 aylık döneminde 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 2.6 azalma görülünce markalar, senelik satış hedeflerine ulaşmak için alıcıları aralık ayında çeşitli imkanlar sunan kampanyalarla davet etti. Çoğu markanın yüzde sıfır faizli kredi avantajı uyguladığı sene sonu kampanyalarında buna ek nakit iskontosu, balon ödeme, taksit erteleme, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hediyesi ve takas yardımı gibi fırsatlar sunuyor.

Renault

2017 Aralık ayında Renault’nun Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 24 bin lira 12 ay vadeli veya 20 bin lira 15 ay vadeli kredi için yüzde sıfır faiz imkanı tanınıyor. Daha yüksek kredi ya da vade taleplerinde ise 48 aya varan yüzde 1.14 sabit faiz oranlı krediden yararlanma şansı bulunuyor.

Ford Fiesta

Ford, senenin son ayında tüm binek ve ticari modelleri için “Her Şey Dahil Finans Paketi” dahilinde FKasko ya da bakım paketi alınması halinde alıcılara 44 bin lira 20 ay vadeli yüzde sıfır faiz kampanyası sunuyor. Paketten fayda sağlamak istemeyen alıcılar içinse 40 bin lira 20 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi desteği mevcut. Ford’un B segmentinde olan yenilenmiş model Fiesta’ya, “Ford Options” kredi seçeneğiyle ayda 705 lira taksitle almak mümkün. Bunun yanı sıra “Ford Options” kredisi yoluyla araç alımında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üstünden 3 bin lira iskonto fırsatı da bulunuyor.

Fiat

Aralık ayında Fiat Egea Hatchback modeli için isteyene 30 bin lira 15 ay vadeli yüzde sıfır faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor.