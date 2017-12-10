2018’de 550 Bin Çinli Turist Bekleniyor!
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2018’de 550 Bin Çinli Turist Bekleniyor!


2018’de 550 Bin Çinli Turist Bekleniyor!
2018’de 550 Bin Çinli Turist Bekleniyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-10 Saat: 15:01:29
Anasayfa Turizm 2018’de 550 Bin Çinli Turist Bekleniyor!

Koçak, 2018 senesinde 550 bin, 2020 senesinde ise 3 milyon civarında Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret edeceğini öngörmekte.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İşadamları Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜÇİAD) Başkanı Kemal Koçak, 2018 senesinde Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildiğine dikkat çekti. Koçak, Çin'in nüfusunun 1.5 milyar olduğu ve bu nüfusun tahmini 200 milyonunun dünyayı gezdiğine işaret etti.

Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesinin ardından, Çin’den Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin sayısının artacağını düşünen Koçak, bu senenin büyük bir şans olduğunu vurguladı. Koçak, 2018 senesinde 550 bin, 2020 senesinde ise 3 milyon civarında Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret edeceğini düşünmekte. Bu rakamların ilerleyen senelerde 5-6 milyona ulaşmasını dileyen Koçak, koşulların bu şekilde sürmesi halinde bu rakamlara ulaşmanın zor olmadığını aktardı.

Çinli turistlerin beş yıldızlı otellerde kalmak yerine butik otellerde kalarak, şehirde gezip, alışveriş yapan, yemek yiyen turistler olduğuna dikkat çeken Koçak, Uzak Doğu'dan gelecek turistler için turizm tesislerinde Çince bilen tercümanların gerektiğini dile getirdi. Çincenin orta dereceli okullarda seçmeli ders olarak verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarına değinen Koçak, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma sergileyerek Çince kursları açtıklarını dile getirdi.

İhracat İthalatı Karşılamıyor

Derneğin 15 sene önce Çin'de görev almış, Türkiye'nin ticaret baş müşavirleri tarafından kurulduğunu anımsatan Koçak, derneğin hedefinin Çin ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek olduğunu ifade etti. Günümüz koşullarında Çin’le ekonomik ilişkilerde belirsizlikler olduğuna işaret eden Koçak, yüzde 5 ürün ihraç ederken Çinlilerden yüzde 95 mal ithal edildiğini aktardı. Bu dengenin kurulması için turizmin kullanılabileceğini belirten Koçak, Çin’le olan ilişkileri iki ülkenin çıkarları için geliştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Çin Turist Turizm TÜÇİAD Kemal Koçak
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