Yünden Gübre Yaptı! Şimdi Tüm Dünyaya İhraç Ediyor

Uşaklı bilgisayar mühendisi, nerdeyse 3 sene süren bilimsel Ar-Ge çalışmasından sonra koyun yününden organik gübre üretmeyi başardı. Viyana Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemi okuyan girişimci Abdullah Furtana, eğitimini tamamlamasının ardından 2014 senesinde Uşak'a dönerek kendi işini kurma kararı aldı.

İlk önce biyolojik atık enerji santrali projeleri üzerinde çalışan Furtana, sonrasında atık koyun yününden organik gübre üretimi üzerinde çalıştı. Üç sene süren Ar-Ge çalışmasından sonra başarıya ulaşan girişimci, termomekanik sistem kullanarak atık koyun yününden organik gübre yaptı. Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesine (UKDOSB) fabrika açan Furtana, günlük bazda ürettiği 3 ton gübrenin tümünü yurt dışına satıyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Furtana, üniversite eğitiminin ardından ülke ekonomisine katkıda bulunacak Ar-Ge projelerine yöneldiğini belirtti. Geçen bu zaman içinde atık koyun yününden gübre üretimi üzerinde çalıştığını söyleyen Furtana, üç sene süren Ar-Ge ve laboratuvar çalışmalarından sonra termomekanik sistem sayesinde atık koyun yününden organik gübre üretmeyi başardığını ifade etti. Üretilen bu organik gübre içinde bulundurduğu azot, fosfor, potasyum, iz element, mineral, 3,5 kat su tutma ve toprak düzenleyici özelliğiyle diğer gübrelerden daha verimli ve daha uygun fiyatlı. Günlük bazda ortalama 3 ton üretilen organik gübreyi Avusturya, Almanya, Hollanda, Çin, Sırbistan gibi ülkelere ihraç ediliyor. Organik yün gübresinin sahadaki verimliliğini de incelediğine dikkat çeken Furtana, ürünü için 2016'da Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusu yaptığını ve yakın bir süreçte cevap alacağını dile getirdi.

Lider Firmalar Da Beğendi Ve Sipariş Verdi

Abdullah Furtana, dünya üzerindeki en büyük gübre üreticilerinden biri olan Alman Compo-Expert ile Fransız Roullier şirketlerine ürününden gönderdiğini, bu işletmelerin incelemelerinden sonra irtibata geçerek sipariş verdiklerini bildirdi.