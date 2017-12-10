Tüm İşletmeler İhracat Yapmayı Hedeflemeli
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Tüm İşletmeler İhracat Yapmayı Hedeflemeli


Tüm İşletmeler İhracat Yapmayı Hedeflemeli
Tüm İşletmeler İhracat Yapmayı Hedeflemeli Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-10 Saat: 15:34:46
Anasayfa İthalat&İhracat Tüm İşletmeler İhracat Yapmayı Hedeflemeli

İşletmecilerin dünya pazarında da yer edinmesine dair muhabirlere açıklamalarda bulunan İGEME Genel Müdürü Işık, Türkiye'de her sektörden işletmecilerin yaptığı işi dünyaya ihraç etmeyi düşünmesinin önemine değindi.

Türkiye'de bulunan KOBİ ve genç girişimcilerin oluşturdukları markaların dünya pazarında da tanıtılması ve ihracat yapılması gerektiğine değinen İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME) Genel Müdürü Murat Işık konuya dair muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda, Türkiye’nin ihracatının en ciddi konulardan biri olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz sene gelen büyüme rakamlarının istikrarlı bir şekilde yükseldiğine işaret eden Işık, bu sene de yükselmeye devam eden ihracatın 150 milyar dolar kapasiteye ulaştığını bildirdi. 

Türkiye'de ihracatın çoğalması ve işletmecilerin markalarını dünya pazarına tanıtması için çok fazla çalışma yapıldığına işaret eden Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Ekonomi Bakanlığının ihracata dair teşvik çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı. Başbakan Yıldırım’ın devamlı olarak bir ülkeyi seyahat ederek temaslar sağladığına dikkat çeken Işık, bu temaslarda ihracatın konu edildiğini anlattı. Türkiye'nin en önemli hedefinin ihracat yapmak olması gerektiğine vurgu yapan Işık, ihracat ve ekonomiden konuşmak gerektiğine işaret etti. İhracatla alakalı destek, program ve teşviklerin olduğunu belirten Işık, üniversitelerin bu konuda daha çok çalışma yapmasının gerektiğine işaret etti.

Verilen Teşviklerden Vatandaş Habersiz

Türkiye'de bulunan iş adamları ve girişimcilerin, yurt dışına ürün ihraç etmeleri için çok fazla destek programı olduğunu belirten Işık, bu iş adamları ve girişimcilerin teşviklerden haberdar olmadığını düşündüğünü iletti. Ekonomi Bakanlığı ve İGEME çalışanlarının şehirleri dolaşarak bilgilendirme yaptıklarını anlattı.

İGEME Murat Işık İhracat KOBİ Girişimci
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