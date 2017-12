Türk Telekom Ümraniye İnşaatı Hakkında Açıklama Yaptı

Türk Telekom’un İstanbul ili Ümraniye İlçesi’nde şirket adına kayıtlı arsa üzerinde bulunan natamam bina inşaatı konusunda yazılı medyada ve çeşitli internet sitelerinde yer alan haberlerdeki bazı bilgilerin düzeltilmesi ihtiyacı nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür.

Türk Telekom’un Ümraniye’de İstanbul Bölge Müdürlüğü ve IPTV Binası olarak planlanan ve 2011 yılında inşaatına başlanan proje, 2013 yılında Türkiye genelinde yayınlanan ‘Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ kapsamında Türk Telekom’un bazı kazanımlar elde etmesi sebebiyle durdurulmuştur. 2011 yılındaki mevcut imar planı kapsamında 34 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip olan projenin yeni yönetmelikle birlikte kazanılan haklar çerçevesinde inşaat alanını büyütme imkanı doğmuştur. Bu sebeple iddia edildiği gibi değişen yönetimin projenin tasarımını beğenmemesi sebebiyle değil, Türk Telekom’a daha değerli ve daha büyük bina kazandırma fırsatının değerlendirilmesi için projenin yenilenmesine karar verilmiştir. Nitekim yeni yönetmelikteki değişikliklerden faydalanarak Türk Telekom mevcut arsası üzerinde 66 bin metrekarelik bir kapalı inşaat alanı yapabilme hakkı elde etmiştir.

Henüz kaba inşaat aşamasındaki 34 bin metrekarelik mevcut projenin 66 bin metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip bir projeye dönüştürülmesinin mümkün olup olmadığını incelemek üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile iş birliği yapılmıştır. ODTÜ hazırladığı statik raporunda mevcut kaba inşaatın betonarme yapısının 66 bin metrekarelik projeyi taşıyamayacağını belirtmesi üzerine Haziran 2017’de Türk Telekom Yönetim Kurulu inşaatın yıkımına ve Türk Telekom’a daha büyük bir kazanım sağlayacak yeni bir proje geliştirilmesine karar vermiştir. Yeni yönetmeliğe göre gerçekleştirilecek yeni projenin tasarım ve bütçelendirme çalışmaları halen devam etmektedir.

2008 yılından bu yana halka açık olan Türk Telekom attığı her adımda, 40,5 milyon aboneye sahip Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim şirketi olmanın sorumluluğunu taşımaktadır. Her faaliyetinde olduğu gibi inşaat ve gayrimenkul yönetiminde de maksimum verimlilik ve fayda prensiplerini esas alarak hareket eden Türk Telekom Ümraniye’deki inşaat projesinde de yine bu prensipler çerçevesinde doğan yeni fırsatları değerlendirmiş ve değişikliğe gitmiştir. Türk Telekom bu yeni proje hayata geçtiğinde değeri yaklaşık 460 milyon TL olan yeni bir gayrimenkul kazanmış olacaktır. Ayrıca yeni projede yaratılan imkanlar sayesinde Türk Telekom yıllık yaklaşık 30 milyon TL’lik kira geliri elde etme fırsatı da yakalayacaktır. Rakamların da açıkça ortaya koyduğu gibi Türk Telekom aldığı bu kararla hem şirkete hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır. Türk Telekom 2005 yılındaki özelleştirmeden bu yana geçen 12 yıllık süreçte değişen piyasa koşullarını şirket menfaati için daha verimli kullanmak amacıyla 423 milyon TL’lik gayrimenkul satışı gerçekleştirmiştir ve bu 423 milyon TL’lik gelirin tamamı şirketin kasasına girmiştir. Buna karşılık rekabette konumunu giderek güçlendiren Türk Telekom şirketin değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu rakamın 3 katına denk gelen 1,5 milyar TL’lik gayrimenkul ve inşaat yatırımı yapmıştır.

İlgili haberlerde ayrıca Türk Telekom’un yüzde 55 hissedarı konumundaki OTAŞ’ın kredi borcuna ilişkin bilgilere de yer verilmiştir. Bu konuda daha önce de açıkladığımız gibi Türk Telekom’un faaliyetleri hissedarı OTAŞ’ın borçluluk durumundan etkilenmemektedir. Türk Telekom’un OTAŞ’ın herhangi bir kredisi için vermiş olduğu herhangi bir teminat bulunmamaktadır. 2017 yılı 9 aylık süreçte çift haneli büyümesini sürdüren Türk Telekom 1,25 milyar TL net kâr elde etmiştir. Türk Telekom’un Eylül 2017 itibariyle toplam net borcu 12,6 milyar TL’dir. Bu borcun tamamı Türk Telekom tarafından yatırım için kullanılmıştır. İlgili haberlerde ayrıca OTAŞ’ın kredi borcunu ödeyememesi durumunda kendisine ait olan yüzde 55’lik Türk Telekom hissesinin bankalara devredilebileceğinden söz edilmiştir. Türkiye’de Türk Telekom dahil tüm operatörlerin hisse devri gibi önemli kararları BTK’nın iznine tabidir. Yüzde 30’u Hazine’ye ait olan Türk Telekom’da, Hazine sahip olduğu altın hisse ile karar vermede belirleyici konumdadır. Türk Telekom’un yönetimine ilişkin bütün bu gerçekleri de bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak doğru bilgi ve belgelere dayandırıldığı sürece medyanın her türlü haber yapma ve görüş bildirme hakkına saygılıyız. Türkiye’nin stratejik öneme sahip ve halka açık şirketlerinden biri olarak, Türk Telekom ile ilgili her türlü haber çalışmasında bilgi paylaşımına son derece açık olduğumuzu hatırlatır, Türk Telekom’u yıpratacak her türlü yanlış haberin düzeltilmesi konusunda da hassas olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.