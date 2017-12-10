3 Dünya Devi Bir Arada! Lous’un Showroom’u Açıldı

Royal Motors'un yeni markası Lotus Cars Türkiye, Ortadoğu ortaklığı ve Lotus Cars’ın bölgede distribütörlüğü ile beraberinde Türkiye’deki otomobil meraklıları için bu özel markayı deneme şansı vermiş oldu.

Açılış esnasında konuşma yapan Royal Motors’un Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Aysal, dünya çapında tanınmış bir marka olan Lotus’u Türkiye pazarında temsil etmekten mutluluk duyduğunu iletti. Otomotiv endüstrisinde yoğun bilgi birikimi ve tecrübeleri sayesinde müşterilerini memnun ettiklerini ifade eden Aysal, açılan yeni showroom ile Lotus’un Türkiye’ye geri gelişinin kutlandığını belirtti. Royal Motors’un Lotus ürünlerine kaliteli destek sağlayacağını dile getiren Aysal, uzun vadedeki iş birliği ve başarıyı hedeflediklerini söyledi.

Açılışa dair değerlendirmede bulunan Lotus Ortadoğu Bölge Müdürü Jonathan Stretton, Royal Motors’un Lotus’un bu bölgede büyümesine büyük bir destek olduğunu dile getirdi. Royal Motors ile birlikte çalışmaktan ve Lotus spor arabalarını Türkiye pazarına çıkarmaktan memnun olduklarını dile getiren Stretton, Lotus’un daima kurucusu Colin Chapman'ın bıraktığı mirasa bağlı kaldığını anımsattı. Yetmiş senedir spor arabalarda tasarım ve üretimde kalıcı izler bıraktığına değinen Stretton, lider ve eklemli Alüminyum şasimiz, güçlü, sert, güvenli ve hafif olduğunu anlattı. Bu şasinin rekabet ettikleri firmalar tarafından defalarca kopyalandığını fakat hiçbir zaman yanı kaliteye ulaşamadıklarını belirtti.

Her Sene Yalnızca 2 Bin Araç Üretiliyor

Lotus’un Evora 400, Elise, Exige hypercar, 3- Eleven modellerinin her biri Norfolk’daki meşhur Hethel fabrikasında el yapımı olarak üretiliyor. Her sene yalnızca iki bin spor araba üretimi gerçekleştiriliyor. Kültürüyle gurur duyan Lotus, kenar kesim tasarımlarıyla müşterisine kusursuz bir sürüş deneyimi sunuyor. İngiliz zanaatkarlığının bir kanıtı olan Lotus’lar, Royal Motors çatısı altında eş zamanlı olarak dünyanın en prestijli araba markalarından biri olan Rolls-Royce Motors Cars’ın Türkiye distribütörlüğünü de yapmakta.