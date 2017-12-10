Hurma Kullanıp 32 Çeşit Ürünü Dünya Pazarına Sürdüler!
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Hurma Kullanıp 32 Çeşit Ürünü Dünya Pazarına Sürdüler!


Hurma Kullanıp 32 Çeşit Ürünü Dünya Pazarına Sürdüler!
Hurma Kullanıp 32 Çeşit Ürünü Dünya Pazarına Sürdüler! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-10 Saat: 16:03:32
Anasayfa İthalat&İhracat Hurma Kullanıp 32 Çeşit Ürünü Dünya Pazarına Sürdüler!

Uzun süre boyunca Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek yapacağı ürünlerde hurma kullanma kararı alan Öztürk, hurma suyuyla 32 çeşit ürün üretiyor.

Girişimci olarak adını duyuran Mustafa Öztürk yaptığı ürünler ile başarılara imza atıyor. 6 sene önce Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek tatlı üretmek isteyen fakat bu tatlının içerisinde sakkaroz bulunmaması için araştırmalar yapan Öztürk, hurmayı ürünlerinde kullanarak başarı elde etti. 

Araştırmalarının sonucunda dünya genelinde 19 ülkenin hurma yetiştirdiğini belirten Öztürk, kendi ürünlerinde kullanabilmek için, içerisinde sakkaroz bulunmayan ve Basra'da yetiştirilen hurmayı kullanmayı tercih ettiklerini dile getirdi. Hurmayı makineden geçirdikten sonra elde edilen su ile bir çok ürün üretebildiklerini aktaran Öztürk, hurmanın suyunun bir çok alanda şeker yerine kullanılabildiğini belirtti. 

Hurma Suyuyla Üretilen Tatlılarda Şekerlenme Riski Yok

Ürettikleri baklavalarda ve tatlılarda da hurma suyu kullandıklarını ifade eden Öztürk, bu şekilde tatlıların şekerlenme risklerinin de olmadığını belirterek kullanım ömürlerinin uzun olduğuna değindi. 

Öztürk, yaklaşık olarak 3-4 senedir Ar-Ge üstüne çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, son bir kaç yıldır ise pazar içindeki satışlara ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı. Senelik bazda 800 ton ila bin ton civarında hurmanın işlendiğini belirten Öztürk, bahsi geçen konuda kapasitelerinin daha yüksek bir seviyede olduğunu fakat bunun için insanlara ulaşmanın gerekli olduğunu aktardı.

Hedef Tüm Dünyaya İhracat Yapmak

İhracata ilişkin çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinen Öztürk, İsrail'e, Avrupa ülkelerine, Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmaya başladıklarını belirterek, asıl hedeflerinin bütün dünyaya açılmak olduğunu söyledi. 

2018 senesinde Arap ülkelerine de ihracat planlarının olduğundan bahseden Öztürk, hurma ürünlerinin içinde en çok ihracat talebi olan ürünlerin hurmalı macun, hurma kreması ve hurma suyu olduğunu sözlerine ekledi. 

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