Faruk Kula: Küçük Çaplı Çiftlikler Denetlensin!

24 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'ndeki yetiştirme metodu kodu hakkında Balıkesir Ticaret Borsası Başkanlığını da yapan Faruk Kula değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan uygulamanın doğru olduğunu dile getiren Kula, bahsi geçen uygulamayla tüketicilerin aldıkları ürünün hangi tür tavuktan elde edilmiş olduğunu kolaylıkla anlayabileceklerini ve bu sektör içerisinde denetim yapılmasının oldukça önem arz ettiğini dile getirdi.

Yumurtaların üstünde yetiştirme metodunu gösteren kodların yer almasına yönelik olan zorunluluğun 2 binin üstünde tavuğu olan çiftlikleri kapsadığını ifade eden Kula, numarası bulunmayan çiftliklerde denetim yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Üstünde Kod Bulunmayan Ürünler Tüketilmemeli

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın il müdürlüklerinde kümes numarasına sahip olan işletmeler için yeni kod getirildiğini anımsatan Kula, bu kodların önüne tavukların hangi şartlarda yetiştirildiğine ait numaraların eklendiğini belirtti. Tüketicilere tavsiyeler veren Kula, üstünde kod bulunmayan ve herhangi bir kayda sahip olmayan yumurtaları tüketmemeleri gerektiğini ifade ederek, bu tür çiftliklerin sistemde olmadığını ve denetime tabi tutulmadıklarını aktardı.

Numarası bulunan ve kodu mevcut olan yumurtaların tüketiciler açısından sağlıklı olan ürünler olduğuna değinen Kula, özellikle pazarlarda ve küçük çaplı bakkallarda bu tarz kodsuz ürünlerin satışının gerçekleştirildiğini belirtti.

Üretimler Özenle Yapılıyor

Türkiye'de son zamanlarda serbest tavuk adı altında üretimin çoğaldığını işaret eden Kula, bahsi geçen tavuklarında fabrikalarda ki yemleri tükettiğini ve bu yumurtaları üretenlerin küçük çaptaki denetimi bulunmayan çiftlikler olduğunu savundu. Bu konuda düzenleme yapılmasını gerektiğinin altını çizen Kula, kendilerinin seneler boyunca denetim altında olduğunu ve toplumun tüketebileceği şekilde üretim gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini aktardı.