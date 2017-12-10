Honda'dan Hem Satış Rekoru Hem de Yeni Yatırım!

1997 senesinden beri üretimini yaptığı 350 bini aşkın araçla Türkiye'deki otomotiv sanayisinin öncülerinden biri haline gelmiş Honda Türkiye, ülkedeki 20'nci senesini 40 milyon euroluk yatırımla kutluyor.

Aralık ayı itibariyle üretimdeki hacmini 106 adetten 175 adet seviyesine yükselten Honda'nın Türkiye Başkanı Takuya Tsumura açıklamalarda bulunarak, Türkiye'de üretimi yapılan ve 33 farklı ülkeye ihracı gerçekleştirilen Civic Sedan modeline gelen taleplerin, dizel seçeneğinin çıkmasıyla büyük ölçüde artacağını söyleyerek, gelecek olan taleplere yetişebilmek için bahsi geçen yatırımın gerçekleştiğini belirtti.

Satışta Rekor Kırıldı

2016 senesinin Ekim ayıyla, 2017 senesinin kasım ayı içerisindeki dönemlerde 23 bin civarında Civic sedan satışı yaptıklarının altını çizen Tsumura, aralık ayının sonuçlarının gelmesine gerek kalmadan, Honda'nın faaliyete girme tarihinden bu yana satış konusunda büyük bir rekora imza attığına değindi.

Yapılan yatırımla ileri dönemlerde de rekorlarının süreceğini aktaran Tsumura, Honda Türkiye'nin ihracat yaptığı bir çok pazardan ek siparişler geldiğini dile getirdi. Civic sedan modellerine taleplerin daha çok yoğunlaşacağını belirten Tsumura, aralık ayı itibariyle taleplere yetişebilmek adına ikinci vardiyaya geçtiklerini ve 400 yeni çalışanın istihdam edileceğini belirtti.

Senelik baz alındığında 50 bin adet kapasiteyle Türkiye'de üretimi yapılan araçların yarısının ihraç edileceğini söyleyen Tsumura, kaliteli Türk işçiliğiyle birlikte Civic üretiminde dünya genelinde en başarılı fabrikaların arasında bulunduklarını kaydetti.

Satışlarda Yüzde 30 Artış

Türkiye'deki iç pazar hakkında değerlendirmeler gerçekleştiren Tsumura, pazarda yaşanan daralmaya rağmen 2017 senesinin 11 aylık dönemi içerisinde, bir önceki seneye göre yüzde 30 oranında satışlarda artış yaşandığını sözlerine ekledi. Tsumura, 2018 senesindeki hedeflerinin ise toplam satışları 30 bin adetin üstüne çıkartıp, yeni satış rekorunu kırmak olduğunu belirtti.