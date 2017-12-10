İGDAŞ GM: Tarım Sektörü Belirsizliğe Uyanacak!

Terör örgütlerinin patlayıcı yapımında kullanmasıyla ilk olarak yasak getirilen ardından kontrollü bir biçimde kullanılmasına olanak tanınan nitratlı gübreler hakkında geri sayım sürüyor. Konu hakkında değerlendirmeler gerçekleştiren İGSAŞ'ın Genel Müdürü Turan Tok, ülke genelindeki binlerce çiftçiyi alakadar eden nitratlı gübre düzenlemesinin 2018 senesinin ilk gününde yürürlüğe gireceğini belirtti.

Söz konusu tarihten sonra gerçekleşecek olan satışlarda yüzde 26 oranında ve yüzde 33 oranında amonyum nitrat gübresinin üstüne üretici firmalara ait bilgilerin ve üretilen tarihin olacağı bir barkod yapıştırılmasının zorunlu hale geleceği belirtildi. Açıklamasında bahsi geçen barkodları basmak için kullanılacak makinelerin kısa bir süre kalmış olmasına rağmen üreticilere ulaşmadığını aktaran Tok, bu konunun tek çözüm yolunun ise düzenlemenin yürürlüğe girmesi beklenilen tarihin ileri atılması olduğunu işaret etti.

Tarım Sektörü 2018'e Belirsizlikle Girebilir

Aksi bir durumda tarım sektörünün 2018 senesinin ilk gününe belirsizlikle gireceğini anlatan Tok, Barkot ve DNA uygulaması sonrasında amonyum nitrat gübresinin bir kısmının dahi kötü niyetli kişilerin eline geçmesiyle, üreticilerin, nihai tüketicilerin ve bayilerin zan altında kalacağını belirtti.

Tok açıklamasında yüzde 26 oranında ve yüzde 33 oranında azot içeren nitratlı gübre torbalarının üstüne barkot, içerisine ise DNA püskürtüleceğini dile getirerek, temin edilecek aparatla üç vardiya şeklinde günde 600 torbalama gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bu verilere oranla gelecek talebin günlük bazda 3 bin ila 4 bin ton olacağını aktaran Tok, uygulamayla çiftçilerin ihtiyaç duydukları gübrelere zamanında ulaşamayabileceklerini ifade etti.

Tarım Sektörünün Öncelikli Problemi Sulama

Öte yandan Tok konuşmasında tarım sektörüyle yakından ilişki içerisinde olduklarından dolayı sektör içerisinde yaşanan problemleri görebildiklerine vurgu yaparak, problemlerin en önemlisinin sulama olduğuna dikkatleri çekti.