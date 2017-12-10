Kullanıcıların İkinci El Pazarına İlgisi Büyük
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Kullanıcıların İkinci El Pazarına İlgisi Büyük


Kullanıcıların İkinci El Pazarına İlgisi Büyük
Kullanıcıların İkinci El Pazarına İlgisi Büyük Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-10 Saat: 18:08:32
Anasayfa Eko Gündem Kullanıcıların İkinci El Pazarına İlgisi Büyük

Türkiye'deki internet kullanıcıları, ikinci el ürünlerin pazarlanabilmesi üstüne kurulmuş olan internet sitelerine büyük ilgi gösteriyor.

İkinci el pazarı konusunda markalar gelecek senenin strateji planlarını oluşturmaya başlarken, 2017 senesi içerisinde ise sektörün yüzde 30 oranında büyümesi öngörülüyor.

İkinci el pazarında 2018 senesinde yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla ilerleme göstermeyi düşünen sektörün önde gelenleri konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

"2017 Zor Bir Dönem"

Konu hakkında değerlendirmeler gerçekleştiren  sahibinden.com'un Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Boğaç Göncü, 2017 senesinin oldukça zor geçtiğini fakat yine de bu senenin bitimi öncesinde belirlenen hedefe ulaşacaklarını aktardı. Site içerisinde yaklaşık olarak 6 milyonu aşkın durumda aktif ilan bulunduğunu ve sitenin aylık bazda 43 milyona ulaşan aktif kullanıcısı olduğunu belirten Göncü, ikinci el pazarına bu sene içerisinde en çok İstanbul, Ankara ve İzmir üstünden giriş sağlandığını iletti. 

Bahsi geçen konu hakkında letgo'nun Kurucu ortağı olan Alec Oxenford ise ikinci el pazarında yaşanan büyümenin bir çok insanı şaşkınlığa uğrattığını belirterek, net bir rakam vermeden 2016 senesinin Ocak ayı içerisinde Türkiye'ye lanse edilen letgo'da kullanıcıların uygulama aracılığıyla bir çok ürünü listelediklerini ifade etti. 

2018 senesi içerisinde letgo'nun yapay zeka teknolojisine odaklanarak eşya alışverişlerini kolaylaştıracak inovasyonlara yönelme gerçekleştireceğini söyleyen Oxenford, kolaylık anlayışına odaklanmanın letgo'nun insanlar arasında yayılmasında büyük katkısı olduğunu dile getirdi. 

İkinci El Pazarında Yüzde 30 Büyüme Beklentisi

Söz edilen konu hakkında diğer bir değerlendirme ise gittigidiyor'un Genel Müdürü Öget Kantarcı'dan geldi Kantarcı, 2017 senesinin sonunda gittigidiyor'un yüzde 55 büyüme hedefine ulaşmasını planladıklarını dile getirerek, bahsi geçen dönemde sektörde ise yüzde 30 büyüme beklentisi olduğunu aktardı. 

Gittigidiyor'un aktif olarak 100 binden fazla satıcıya sahip olduğunu ifade eden Kantarcı, gittigidiyor'da 200'ün üstünde bir çok yerli ve yabancı markanında yer aldığını iletti.

Sahibinden Gittigidiyor letgo ikinci el yapay zeka
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