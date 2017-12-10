Hükümetten Bir Proje Daha!

Hükümet hedeflerini gerçekleştirmek doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, ikinci bir otoyol hamlesi için daha adım attı. Kamu ve özel iş birliği içinde devlette uzun süredir yapılan yatırımlar Yap-İşlet-Devret modeliyle 2744 km uzunluğunda tam 12 projenin yapımını gerçekleştirdi.

Bakanlık bu projeler dahilinde olan 332 kilometrelik otoyol ağını tamamladı. Bu projeler kapsamındaki 1399 kilometrelik kesiminde ise yapım aşamaları devam ediyor.

AKP hükümetinin 2023 hedefleri doğrultusunda bakanlığın da 2023 ve sonrasının hedefleri devam ediyor. Netlik kazanan hedeflerse teker teker açıklanıyor. Yapılan açıklamaya göre bu hedef doğrultusunda Türkiye’de 2023 yılının sonuna kadar 3 bin 214 kilometre yol yapılacak. 2035 yılında ise ülke 8248 kilometrelik yol ağı Türkiye’de kullanıma açılacak.

Diğer bir yatırım türü de raylı sistemlerde olacak. Ankara-Sivas arası yüksek hızlı tren hattı 2019 yılında hizmete açılacak. Bu açılışla beraber normal şartlarda 6 saat süren Ankara-Sivas arası yolculuk 2 saate düşecek.

Projeler Tamamlanmaya Devam Edecek!

Otoyol projesi kapsamında şimdiye kadar 2744 km yol tamamlandı. Toplam 12 projenin birleşimi olan bu kilometre sayısı, 2023 hedeflerinde de artış gösterecek. Yap işlet devret modelinde olan bu otoyollar son yıllarda oldukça arttı. Hatta Türkiye’de birçok proje bu kapsamda gerçekleştiriliyor. Birçok köprünün yapımı da yine bu projeler ile gerçekleşti.

Hükümetin sadece 2023 değil, 2035 hedefi de var. Özellikle otoyol kısmında bu hedefe ulaşmaya çalışan hükümet, 2023 yılının sonunda tamamlanacak projeler ile 3214 kilometre yol tamamlanarak hizmete açılacak.

Diğer yandan ise raylı sistem çalışmaları devam ediyor. İstanbul-Türkiye arası mesafe 5 saate düşerken, Ankara-Sivas arası mesafe de 2 saate düşecek.