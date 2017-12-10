Israr Sürerse Google’a Yaptırım Gelir!
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Israr Sürerse Google’a Yaptırım Gelir!


Israr Sürerse Google’a Yaptırım Gelir!
Israr Sürerse Google’a Yaptırım Gelir! Seda Polat - Tarih: 2017-12-10 Saat: 20:05:28
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Tüm dünyada şu günlerde soruşturulan Google’a bir uyarı da Türkiye’den geldi.

Tüm dünyada şu günlerde soruşturulan Google’a bir uyarı da Türkiye’den geldi. Android telefon uygulamaları nedeniyle soruşturma geçirilen Google için Ömer Torlak, ısrarın sürmesi üzerine yaptırımın geleceğini söyledi.

Rusya’nın anti-tekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük firmaya 6.8 milyar ceza kesilmesi üzerine Google Türkiye’de de mercek altına alındı. Kurum başkanı Torlak, Android cihazlarda yer alan uygulamalarda ünlü şirket Google’a öncelik verildiği için yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerini belirtti.

Booking.com’u Biz Kapatmadık!

Gündemdeki konuları bir grup basın mensubuyla paylaşan Başkan, Google’a yönelik kartel oluşturma ve rekabeti engellemeye ilişkin soruşturmaya da değindi. Şirketin mobil işletim sistemi olan Android ve mobil uygulama sunumuna ilişkin davranışlarına yönelik şikayetler odluğunu söyleyen Torlak, soruşturma kararının verildiğini söyledi. Sürecin devam ettiğini belirten Torlak, şirketin şikayetlere yönelik olan suçlarını devam ettirmesi sonucunda şirkete yaptırım uygulanacağını belirtti. Google’ın elektronik platformlar bağlamında dünya üzerinde birçok rekabet kurumu tarafından soruşturulduğunu belirten Başkan, Google’ın şikayet edilen konularda ısrar ederse yaptırımla karşılaşacağını belirtti ve Türkiye’de de devam eden bir süreç olduğundan bahsetti.

Geçtiğimiz günlerde Booking.com’a da ceza kesilmişti. Gelen karar sonucunda site hem ceza almış hem de faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. Torlak bu konuya da değindi. Torlak, sitenin otellerle yaptığı sözleşmelerde ihlaller tespit edilmesinin ardından cezaya çarptırıldığını söyledi. TÜRSAB’ın mahkemeye gittiğini söyleyen Torlak, Booking’in Türkiye çıkışlı faaliyetlerin durdurulması için müracaatta bulunduğunu belirtti. Site de yurt dışından Türkiye adresli rezervasyon yaptırımına bu şikayet neticesinde kapatıldığını söyleyen Torlak, bu nedenle kapatma kararının Rekabet Kurulu tarafından verildiği düşünüldü dedi. 

Google booking.com rekabet kurumu
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