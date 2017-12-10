İki İl Daha Hızlı Trene Kavuşuyor! Müjde Bakandan!
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İki İl Daha Hızlı Trene Kavuşuyor! Müjde Bakandan!


İki İl Daha Hızlı Trene Kavuşuyor! Müjde Bakandan!
İki İl Daha Hızlı Trene Kavuşuyor! Müjde Bakandan! Seda Polat - Tarih: 2017-12-10 Saat: 20:21:54
Anasayfa Yatırım İki İl Daha Hızlı Trene Kavuşuyor! Müjde Bakandan!

Ahmet Arslan iki ile daha müjdeyi verdi.

Ahmet Arslan iki ile daha müjdeyi verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, hızlı tren ile ile ilgili açıklamayı bugün yaptı. Bakan Şanlıurfa ile Gaziantep arasında yapılacak olan hızlı tren projesinin sözleşmesinin 2018 yılında imzalanacağını belirtti.

Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ahmet Arslan sabah saatlerinde Şanlıurfa’da bir araya geldi. GAP havaalanında karşılanan iki bakan, polisevinde düzenlenen bakanlık bürokratları ve sivil toplum örgütleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından konuşan Bakan Ahmet Arslan, bakanlık olarak Şanlıurfa’ya çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Ahmet Arslan ayrıca GAP Havalimanı’nın İstanbul ve Ankara’nın havalimanlarının ardından en iyi üçüncü havalimanı seviyesinde olduğunu belirtti. Sisten etkilenmenin gündeme getirildiği açıklamada, Bakan Arslan, ILS sistemlerini ve pistleri CAT1 görüş mesafesine göre ayarladıklarını ve şu anda da CAT2’nin kurulmuş durumda olduğunu belirtti. En iyi üçüncü havalimanı olarak GAP’ı gösteren Bakan, yıllık 800 bin kişinin bu havalimanında ağırlandığını, buranın da CAT2 seviyesinde olmasının ne kadar önemli olduğunu söyledi.

İki Şehir Arası 150 Kilometre!

Şanlıurfa ile Gaziantep arasının hızlı tren ile tanışması hakkında da açıklama yapan Bakan, 2018 yılının Ocak ayında projenin sözleşmesinin imzalanacağını söyledi.

İki şehir arasındaki mesafenin 150 km olduğunu söyleyen Bakan, ilk amaçlarının THY’nin İstanbul’dan Gaziantep’e kadar ulaşması olduğunu hatırlattı.

Proje için açıklamalarını devam ettiren Bakan, demiryolu kesin projelerinin Şanlıurfa’ya getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını, proje için Temmuz ayında ihale çıktıklarını ve ön teklifleri aldıklarını da belirtti. Bakan Ocak ayında projenin imzalanıp, tamamlanacağının da altını çizdi. 

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