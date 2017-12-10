Türkiye’nin Yeri Gelişmiş Ülkeler!
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Türkiye’nin Yeri Gelişmiş Ülkeler!


Türkiye’nin Yeri Gelişmiş Ülkeler!
Türkiye’nin Yeri Gelişmiş Ülkeler! Seda Polat - Tarih: 2017-12-10 Saat: 20:45:07
Anasayfa Eko Gündem Türkiye’nin Yeri Gelişmiş Ülkeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin yerinin gelişmiş ülkeler arasında olduğunu belirterek, algı operasyonları ile çelme takmaya çalışanların yalanlarının altında ezileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin yerinin gelişmiş ülkeler arasında olduğunu belirterek, algı operasyonları ile çelme takmaya çalışanların yalanlarının altında ezileceğini söyledi.

Son günlerde Türkiye ekonomisine yönelik karalama politikası güdenlere seslenen Erdoğan, Türkiye’nin algı operasyonlarının tam tersine, yatırım potansiyelinin yüksekliğinden bahsederek yatırımcıları cezbettiğine dikkat çekti. Türkiye’nin küresel sisteme entegre bir ekonomiye sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, burada işi yapan herkesin aslında gayet iyi bildiğinin de altını çizdi.

Geçmişte de bu algının oluşturulmaya çalıştığını söyleyen Erdoğan, Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlandırılması ve yeni devletin kurulmasını engelleyemediğini ifade etti. Bugün de aynı kişilerin yine aynı gayretler içinde olunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, 2023 hedeflerine ulaşmalarında, demokraside ve ekonomide dünyanın en ileri ülkeleri arasına girilmesine engel olamayacağını söyledi.

IMF’ye Borç Bitti!

2002 yılındaki ekonomiye yönelik hatırlatmalarda da bulunan Erdoğan, 2002 yılında IMF’ye olan borcun 23.5 milyar dolar olduğunu söyledi. IMF’nin sadece parayı değil aynı zamanda Türkiye siyasetini de yönetmeye çalıştığını söyleyen Erdoğan, Davos’taki olaya da değindi. Davos’taki bir toplantıda o zamanki IMF başkanının kendine akıl vermeye kalktığını söyleyen Erdoğan, IMF başkanına taksitlerini aldıklarını ve ülkesindeki siyaseti kendinin yöneteceğini söyledi. 2013 yılında artık IMF’ye borcun kalmadığını söyleyen Erdoğan, IMF ile bağlantının kalmadığını ve defterin kapandığını söyledi. Algı operasyonlarına değinen Erdoğan, bu yolla kendilerine çelme takmaya çalışan rakiplerin yalanları altında ezileceğini belirtti.

Türkiye’nin şu anki konumunun gelişmekte olan ülke olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin asıl yerinin gelişmiş ülkeler olduğunu belirtti. Bu amaç uğruna çalıştıklarının da altını çizdi. 

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