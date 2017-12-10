Memurlara Yapılan Yardıma Zam Geldi!

Kamuda çalışmakta olan 3 milyondan fazla kişiye aile yardımı yapılıyor. Memurlara verilen bu aile yardımına zam yapıldı. Ocak ayından itibaren yeni rakamlar uygulanmaya başlayacak.

Yeni yılla birlikte zamlar da geliyor. Ocak ayından itibaren memurlara verilen aile yardımlarına da zam geliyor. İmzalanan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler gerçekleştirildi. Bu iyileşmelerin biri de memurlara her ay ödenen aile yardım parası. Halem memurlara çalışmayan eşleri için aylık 219.17 lira ödeniyor. Çocuklar için ise ayrı ayrı yardımlar var. Çocuk yardımı tutarı ise çocuğun yaşına göre farklılık gösteriyor. 0-6 yaş için 51.35 TL ödenirken, 6 yaş üstü için ise 25.68 TL yardım uygulanıyor. 2018 ve 2019 yıllarında her 6 aylık dönem için maaşlarda yapılacak artışla birlikte bu aile yardımı adı altında verilen yardım parasına da zam yapılacak.

Aile Yardımının Miktarı Arttı!

Aile yardımı kapsamında eş için verilen para 227.94 TL’ye çıkacak. Ocak 2018’de uygulanacak olan bu miktar, Temmuz 2018’de 235.92 TL’ye çıkacak. Son olarak Ocak 2019’da yapılacak zam ile yardım 245.36 TL, Temmuz’da ise 257.63 TL’ye ulaşacak.

Çocuk yardımı için verilen araya da zam geldi. 2019 Temmuz’da 0-6 yaş için 60.36 lira, 6 yaş üstü için ise 30.18 TL’ye yükselecek. Yani eşi çalışmayan 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur toplamda 321.71 lira alacak. Bu tutar 2019 yılında 378.35 TL’ye çıkacak. Şayet bu iki yıllık dönemde enflasyon farklı oluşursa bu miktar yükselecek.