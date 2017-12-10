Balık Yağı İhracatından 7 Milyon Dolar Döviz Getirisi Sağlandı
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Balık Yağı İhracatından 7 Milyon Dolar Döviz Getirisi Sağlandı


Balık Yağı İhracatından 7 Milyon Dolar Döviz Getirisi Sağlandı
Balık Yağı İhracatından 7 Milyon Dolar Döviz Getirisi Sağlandı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-10 Saat: 21:10:07
Anasayfa İthalat&İhracat Balık Yağı İhracatından 7 Milyon Dolar Döviz Getirisi Sağlandı

Trabzon'dan 2017 senesinin 10 aylık döneminde 3 bin 149 ton balık yağı ihracatı gerçekleştirildi.

3 bin 149 ton balık yağı ihracatından 6 milyon 996 bin 293 dolar gelir elde edildi. Muhabirlere açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 2017 senesinde Türkiye'nin en çok balık yağı ihraç ettiği ülkelerin sırayla Peru, Fas, Danimarka, Norveç ve Kolombiya olduğunu bildirdi.

Türkiye'den bu senenin 11 aylık döneminde ise 3 bin 223 ton balık yağı ihraç edildiğini ve karşılığında 7 milyon 199 bin 524 dolar döviz girdisi sağlandığını belirten Gürdoğan, balık yağı ihracatının 1.407 tonunun Peru'ya yapıldığını bildirdi. Peru’dan sonra balık yağı ihracatında Fas'a 743 ton, Danimarka'ya 411 ton, Norveç'e 261 ton, Kolombiya'ya ise 217 ton olarak sıralandı. Balık yağı ihraç edilen ülkeler arasında Birleşik Krallık, Şili, Azerbaycan, Irak, Gürcistan, KKTC ve Pakistan da bulunuyor.

İhracatın Yüzde 97’si Trabzon’dan Yapıldı

Peru'ya gerçekleştirilen ihracattan 3 milyon 83 bin 279 dolar döviz girdisi sağlandığına dikkat çeken Gürdoğan, Fas'tan 1 milyon 723 bin 289 dolar, Danimarka'dan 920 bin 685 dolar, Norveç'ten 630 bin 158 dolar ve Kolombiya'dan 410 bin 847 dolar döviz getirisi sağlandığını bildirdi. Beş ülkeye gerçekleştirilen ihracattan sağlanan gelirler 6 milyon 768 bin 258 dolar boyutunda. Bu beş ülkenin haricinde gerçekleştirilen ihracattan 183 ton balık yağından 431 bin 266 dolar kazanıldı.

Peru, Fas, Danimarka, Norveç, Kolombiya ve Birleşik Krallığa gönderilen balık yağlarının tümünün Trabzon'dan gönderildiğini vurgulayan Gürdoğan, 2017 senesinin 11 aylık döneminde ihraç edilen 3 bin 223 ton balık yağının 3 bin 149 tonu 97'si Trabzon'dan karşılandı.

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