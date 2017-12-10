Akkuyu NGS Bölgedeki 3500 Kişiyi İstihdam Edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Dönmez, bu istihdam sağlanan vatandaşın büyük çoğunluğunun ise Türk vatandaşı olacağını ifade etti. Fatih Dönmez ve Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'in Gülnar ilçesine kurulacak olan Akkuyu NGS'nin inşa edileceği bölgede araştırmalar yaptı. Projeye dair yetkili personelden bilgi alan Dönmez, Akkuyu’da yapmış olduğu açıklamalarda, santral sayesinde ilçenin çehresinin güzelleşeceğini ve bu bölgenin insanının refah düzeyinin ciddi boyutta artacağını dile getirdi.

Rus ve Türk taraflarının ortaklık içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Dönmez, Akkuyu NGS’nin inşaatının tam kapasite kullanıldığı esnada nerdeyse 10 bin vatandaşa ve işletme esnasında ise yaklaşık 3 bin 500 kişiye iş imkanı oluşturacağını bildirdi. Bu çalışan personellerin çoğunluğu ise Türk vatandaşı olacak.

Türk Firmalar Şimdiden Çalışmak İçin Başvuruda Bulundu

Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, 2 Aralık tarihinde birinci ünite reaktör binası temel çukur çalışmalarının sona erdiğini bildirdi. Yapılan çalışmaların Türk bir firma tarafından üstlenildiğini ve planlanan takvime uygun olarak yapımının tamamlandığını dile getiren Lihaçev, yapılan ön incelemelere göre Akkuyu NGS projesinin yürüteceği çalışmaların yüzde 35 ila yüzde 40’lık bölümünün Türk firmalar tarafından üstlenilebileceğini bildirdi. Bu çalışmaların maddi yönden karşılığı ise tahmini olarak 6-8 milyar dolar civarında olacak. Şu an 350'den fazla Türk firma, proje dahilinde potansiyel tedarikçi firmalar listesine girmek için başvuru yapmış durumda. Bu firmalardan bazıları NGS alt yapı çalışmalarına dair ilk siparişleri aldılar.