Yabancı Yatırımcılar Oluklu Mukavvaya Yatırım Yaptı
Advert Advert Advert


Yabancı Yatırımcılar Oluklu Mukavvaya Yatırım Yaptı


Yabancı Yatırımcılar Oluklu Mukavvaya Yatırım Yaptı
Yabancı Yatırımcılar Oluklu Mukavvaya Yatırım Yaptı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-10 Saat: 21:51:19
Anasayfa İthalat&İhracat Yabancı Yatırımcılar Oluklu Mukavvaya Yatırım Yaptı

Görenoğlu, batıdan gelen büyük yatırımcı şirketlerin şirket ortaklığı ya da satın alma yoluyla oluklu mukavva sektörüne katıldığını belirtti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, oluklu mukavvanın e-ticarette, yaş sebze-meyve, et ürünleri, hazır giyim, ayakkabı, makine parçası, seramik, cam ve benzeri birçok sektörde kullanılan bir ürün olduğunu anlattı. Görenoğlu, oluklu mukavvanın ürünleri muhafaza etmekte kullanıldığını söyledi.

Türkiye'de oluklu mukavvayı en önce SEKA’nın 1950 senelerinde üretildiğini hatırlatan Görenoğlu, batıda oluklu mukavvanın tarihinin daha eskilere dayandığını anlattı. Türkiye haricinde oluklu mukavva üreten 110 ülkenin bulunduğunu ifade eden Görenoğlu, bu ülkelerden yüzde 40'ının Marmara Bölgesi'nde çalıştığını, Marmara'nın endüstriyel üretim için uygun olduğunu söyledi.

2016 senesinde 2 milyon 20 bin ton oluklu mukavva üretildiğini anımsatan Görenoğlu, Türkiye'nin bu seneki büyümesinin yüzde 6-7 civarında olacağını öngördüklerini, oluklu mukavva üretiminde ise 2016 senesine göre yüzde 10-11 artış beklediklerini ve 2 milyon 250 bin ton üretim kapasitesine ulaşılmasını öngördüklerini aktardı. Görenoğlu, sektör büyümesinin çift haneli olacağını aktardı.

80 Bin Ton Oluklu Mukavva İhracatından 80 Milyon Dolar Elde Edildi

Oluklu mukavvanın fabrikanın olduğu bölgelerde satılmasının gerektiğine değinen Görenoğlu, satışların ürünün üretildiği yerden uzakta yapılması durumunda maliyetinin arttığına ve rekabetin zorlaştığına işaret etti. Görenoğlu, Türkiye'de üretimi gerçekleştirilen oluklu mukavvanın Hollanda, Danimarka, Belçika, İngiltere, ABD gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi. Genellikle ince mukavvaların ihraç edildiğini belirten Görenoğlu, üretilen toplam mukavvaların yüzde 3.5’luk kısmının ihraç edildiğini söyledi. Bu ihracat 80 bin ton karşılığında 80 milyon dolar döviz girdisi sağlamakta.

2018 senesinde Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 5 olarak öngörüldüğünü belirten Görenoğlu, bu büyümeyle doğru orantılı olarak oluklu mukavva sektörünün de 1.5 katı yani yüzde 7 oranında büyüyeceğini öngörmekte. Görenoğlu, 2018 senesi için hedeflerinin 2 milyon 400 bin ton civarı oluklu mukavva üretimi olduğunu dile getirdi.

Oluklu Mukavva İhracat Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Mehmet Nuri Görenoğlu SEKA
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek