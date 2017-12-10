Yabancı Yatırımcılar Oluklu Mukavvaya Yatırım Yaptı

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, oluklu mukavvanın e-ticarette, yaş sebze-meyve, et ürünleri, hazır giyim, ayakkabı, makine parçası, seramik, cam ve benzeri birçok sektörde kullanılan bir ürün olduğunu anlattı. Görenoğlu, oluklu mukavvanın ürünleri muhafaza etmekte kullanıldığını söyledi.

Türkiye'de oluklu mukavvayı en önce SEKA’nın 1950 senelerinde üretildiğini hatırlatan Görenoğlu, batıda oluklu mukavvanın tarihinin daha eskilere dayandığını anlattı. Türkiye haricinde oluklu mukavva üreten 110 ülkenin bulunduğunu ifade eden Görenoğlu, bu ülkelerden yüzde 40'ının Marmara Bölgesi'nde çalıştığını, Marmara'nın endüstriyel üretim için uygun olduğunu söyledi.

2016 senesinde 2 milyon 20 bin ton oluklu mukavva üretildiğini anımsatan Görenoğlu, Türkiye'nin bu seneki büyümesinin yüzde 6-7 civarında olacağını öngördüklerini, oluklu mukavva üretiminde ise 2016 senesine göre yüzde 10-11 artış beklediklerini ve 2 milyon 250 bin ton üretim kapasitesine ulaşılmasını öngördüklerini aktardı. Görenoğlu, sektör büyümesinin çift haneli olacağını aktardı.

80 Bin Ton Oluklu Mukavva İhracatından 80 Milyon Dolar Elde Edildi

Oluklu mukavvanın fabrikanın olduğu bölgelerde satılmasının gerektiğine değinen Görenoğlu, satışların ürünün üretildiği yerden uzakta yapılması durumunda maliyetinin arttığına ve rekabetin zorlaştığına işaret etti. Görenoğlu, Türkiye'de üretimi gerçekleştirilen oluklu mukavvanın Hollanda, Danimarka, Belçika, İngiltere, ABD gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi. Genellikle ince mukavvaların ihraç edildiğini belirten Görenoğlu, üretilen toplam mukavvaların yüzde 3.5’luk kısmının ihraç edildiğini söyledi. Bu ihracat 80 bin ton karşılığında 80 milyon dolar döviz girdisi sağlamakta.

2018 senesinde Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 5 olarak öngörüldüğünü belirten Görenoğlu, bu büyümeyle doğru orantılı olarak oluklu mukavva sektörünün de 1.5 katı yani yüzde 7 oranında büyüyeceğini öngörmekte. Görenoğlu, 2018 senesi için hedeflerinin 2 milyon 400 bin ton civarı oluklu mukavva üretimi olduğunu dile getirdi.