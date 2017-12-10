TARSİM Doğal Afet Mağdurlarına 1 Haftada 10 Milyon Lira Ödedi

1.5 milyondan poliçe karşılığında 23 milyon dekarlık arazi, 2.3 milyon küçükbaş ve büyükbaş hayvan ile 1.7 milyon arılı kovan sigorta edildi. TARSİM'den elde edilen bilgiler dahilinde bu sene 1.5 milyar lira tutarında prim ödemesi alınırken, sene sonunda bahsedilen primlerin 1.6 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor. 1.5 milyonu aşkın sigorta poliçesi karşılığında 23 milyon dekar alan sigorta edildi.

Üreticiye, Aldığı Primlerden Fazlasını Ödedi

Bu sene sigortalanan hayvanlarda yüzde 50 oranında artış gözlemlendi. Günümüzde 2.3 milyondan fazla sigortalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan mevcut. Sene sonunda bu rakamın 2.5 milyona ulaşması hedefleniyor. 1 milyon 700 bin arılı kovan sigorta edilirken, bu sene nerdeyse 28 milyar lira tutarında tarımsal değere teminat verildi. Üreticilerin TARSİM'e bu sene ödediği primlerin miktarı 730 milyon lira civarında. Bu verilere göre TARSİM, üreticiye aldığı primlerden daha fazla ödeme yaptı.

Bu sene don hasarından fazla dolu hadisesi gözlemlendi. TARSİM toplam 300 bin hasar dosyası için işlem yaptı. Bu hasar dosyalarının ciddi bir kısmı dolu kaynaklı hasarlardan oluşmaktaydı. 2005 senesinde açılan ve 2006 senesinde faaliyetlere başlayan TARSİM, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamında hizmet vermeye başladığı günden bu güne bütün tarım sigortası kalemlerinde 9 milyon poliçe üretti. Poliçelerden alınan toplam primler 6.4 milyar lirayı aştı.

13 Kasım tarihinde Antalya’nın batısında yaşanan dolu, fırtına ve hortum gibi doğal afetlerden kaynaklanan alan ve seraları tahrip olan sigortalı üreticilerin 500’ünden fazlasından hasar ihbarı alındı. Bu ihbarlar sonucu 14 Kasım tarihinden sonra ekspertiz işlemlerine başlandı ve bir hafta içinde seralardaki hasarların tamamı belirlenerek 300’e yakın üreticiye 1 haftada 10 milyon lira tazminat ödemesi gerçekleştirildi.