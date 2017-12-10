Güney Kore Türkiye Arasındaki Ticari İlişkiler Güçlenecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı Tamer Saka, ilerleyen süreçte otomotiv, elektronik, enerji ve daha birçok sektörde yatırım konularının gündeme geleceğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın 4-6 Aralık tarihleri arasında Güney Kore'ye yaptığı seyahate dair muhabirlere açıklamalar yapan Saka, Yıldırım'ın Güney Koreli iş adamlarıyla temas kurmasının siyasi ve kültürel ortaklığın sağlanmasına ek olarak ticaret hacminin artırılması amacını taşıdığını belirtti. Saka, görüşmelerdeki en kritik konunun her iki ülkede yapılabilecek yatırım fırsatları olduğunu ifade etti.

Görüşme esnasında enerji sektörünün ön planda olduğunu dile getiren Saka, Türkiye’nin önemli merkezlerden biri olduğunu ve Kore-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesinin gerekliliğine değindi. Koreli firmaların yatırım fırsatlarından ve gelişim alanlarından haberdar olduğuna işaret eden Saka, yatırımcıların Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmak istediğini ifade etti. Enerji sektöründe Koreli firmaların daha etkin olması yönünde görüşmeler sağlandığını aktardı.

Ticaret Hacmi Yetersiz Seviyede

Görüşülen konulara dair her iki ülkenin liderleri ve bakanlarının 2018 senesinde bir araya gelmesi için program düzenlediklerini bildirdi. Saka, 2018 senesinde düzenlenecek toplantı tarihine kadar belirli sektörlerde anlaşmalar imzalanması için kararlar alındığına değindi. Güney Kore ile olan ilişkilerin ticarete de aktarılması için her iki ülkenin de temas halinde olduğuna değinen Saka, günümüzde iki ülke arasındaki 7 milyar dolar değerindeki ticaret hacminin yeterli olmadığına ve bu ticaretin geliştirilmesi için görüşmeler sağlanmasının gerektiğini dile getirdi.