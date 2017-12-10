İthalata Damping Üreticilerin Yüzünü Güldürdü

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün elde ettiği 1995-2017 sürecindeki verilere dayanarak bilgilendirme yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yürürlüğe giren 196 damping ve sübvansiyona karşı önlemlerde Hindistan, ABD, AB ve Brezilya'dan sonra Türkiye’nin beşinci sırada olduğunu dile getirdi.

Tedbirlerin, dampingli ithalattan oluşan haksız rekabete ve bu dampinglerin yerli üreticiler üstünde oluşturduğu zararın engellenmesi için yürürlüğe girdiğine değinen Zeybekci, muhabirlere konuya dair açıklamalarda bulundu. Dampingli ithalattan kaynaklı haksız rekabetin yerli üretime zarar verdiğini dile getiren Zeybekci, ülkenin üretimine verilen zararın engellenmesi için şikayet edilen ürün ve ülkelere yönelik "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin" kanun kapsamında dampinge karşı önlemler alındığını bildirdi. Alınan tedbirler sayesinde yerli üreticiler adil rekabet şartlarında piyasada bulunacak.

Üreticiler Kapasitesini Arttırdı

Bahsedilen önlemlerin özellikle tekstil, maden metal, plastik-kauçuk, makine, kimya ve ahşap sektörü için olduğuna dikkat çeken Bakan Zeybekci, yerli üreticiyi korumak için önlem uygulamaları getirildikten sonra, önleme dahil olan ürünlerin genel ithalatı yüzde 10, önleme dahil olan ülkelerin ithalatı yüzde 40 düştü. Önlemlerin ardından yerli üreticilerin büyük bir bölümü kapasitesini yükseltti ya da yeni yatırımlar yaptı. Yapılan yeni yatırımların en fazla güneş panelleri, polyester elyaf, kontrplak sektöründe olduğu gözlemlendi. Buna ek olarak dampinge karşı alınan tedbirlerden 2016 senesinde 404.7 milyon lira, 2017 senesinin ocak-ekim dönemleri arasında ise 516.7 milyon lira vergi tahsilatı yapıldı.