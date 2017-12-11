6 Bin 259 Kişiye İhracat İçin Yeşil Pasaport Verildi
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6 Bin 259 Kişiye İhracat İçin Yeşil Pasaport Verildi


6 Bin 259 Kişiye İhracat İçin Yeşil Pasaport Verildi
6 Bin 259 Kişiye İhracat İçin Yeşil Pasaport Verildi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-11 Saat: 08:10:53
Anasayfa İthalat&İhracat 6 Bin 259 Kişiye İhracat İçin Yeşil Pasaport Verildi

Ekonomi Bakanı Müşteşar Yardımcısı Kadir Bal, Antalya’da ihracatçılarla bir araya geldi. Başvuru yapan 5 bin 176 hak sahibi firmadan 6 bin 259 kişinin yeşil pasaportunun onayladığını bidirdi.

Ekonomi Bakanlığı’nın ihracat ve teşvik amacıyla yaptığı destekleri hakkında bilgi veren Müşteşar Yardımcısı Kadir Bal, özel sektörün piyasanın barometresi olduğunu belirtti. İhracatı arttırmak için desteklerin de artırılacağını ifade eden Bal yatırım ve üretimin artması amacıyla alınmakta olan tedbirlerin yanı sıra ihracat için sunulan desteklerin de etkisiyle, ihracatlarımızın Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusu ile 2017 yılında 156,5 milyar dolar olmasını hedefliyoruz, dedi. Konu ile ilgili istatistiki bilgiler de veren Bal, 2016 yılında 242 gümrük bölgesine ihracat yapıldığını aynı şekilde 237 gümrük bölgesinde de ithalat gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeşil Pasaport İle İhracatçımızın Yanındayız

Müsteşar Yardımcısı Kadir Bal, yeşil pasaport desteği ile ilgili de bilgi verdi. Ülkemizde 11 bin 351 ihracatçı firmanın toplamda 14 bin 692 yetkilisinin hususi olarak pasaport alma yetkisine sahip olduğunu belirten Bal şimdiye kadar başvuruda bulunan 5 bin 176 hak sahibi firmadan toplam 6 bin 259 kişinin pasaport formlarının Bakanlık tarafından onaylandığını belirtti.

Toplamda 1127 Firmamıza Verilecek

Kadir Bal konu ile ilgili 2017 yılı içerisinde 31 il ve 2 ilçede bakanlık yetkililerinin bin 215 firmamızı ziyarette bulunacağını, yıl sonunda ziyaret hedeflerinin ise 41 ilde 1500 firma olduğunu sözlerine ekledi. Bal, Bakanlık olarak her zaman ihracatçının yanında olmaya devam edeceklerini belirttiği konuşmasını ihracatçı firmalara teşekkür ederek sonlandırdı.

 

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