Ekmek İsrafı Giderek Artıyor
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Ekmek İsrafı Giderek Artıyor


Ekmek İsrafı Giderek Artıyor
Ekmek İsrafı Giderek Artıyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-11 Saat: 08:53:19
Anasayfa Eko Gündem Ekmek İsrafı Giderek Artıyor

Günümüzde ekmek israfının 12 milyona kadar çıkmasının ardından ekonomiye olan etkisinin ise 1.5 milyar dolar olduğu açıklandı.

Son zamanlarda ekmeğin gramaj tartışmalarının yaşandığı Türkiye’de, günlük 12 milyon ekmeğin israf edildiği belirlenirken, ekmek israfının ekonomiye yansıması 1,5 milyar dolar oldu.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, ekmek tüketimi ile ilgili medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu ve medyadan elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de günlük 120 milyon adet ekmek üretiminin gerçekleştiği belirlendi. Her gün üretilen ortalama 120 milyon ekmeğin yaklaşık yüzde 10, yani 12 milyonu ise israf edilerek çöpe gidiyor. Ülkemizde üretilen ekmeğin büyük bir kısmı üretiminin yapıldığı fırınlarda israf edilirken, fırınları haneler ve personel/öğrenci yemekhaneleri takip etti.

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