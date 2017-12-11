Bitcoin Hakkında Yeni Uyarılar Geldi
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Bitcoin Hakkında Yeni Uyarılar Geldi


Bitcoin Hakkında Yeni Uyarılar Geldi
Bitcoin Hakkında Yeni Uyarılar Geldi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-11 Saat: 08:40:15
Anasayfa Eko Gündem Bitcoin Hakkında Yeni Uyarılar Geldi

Bitcoin fiyatlarının çok hızlı bir şekilde hareket etmesi çeşitli finans kurumlarının bu konuda yatırımcılara uyarılarda bulunmasına neden oluyor.

Bu sabah itibariyle Bitcoin ile vadeli işlemler yapılmaya başlanıyor. Vadeli işlem borsasında yer alacağına yönelik dedikoduların ortaya çıkması ile birlikte hızla yükselişe geçen sanal para birimi Bitcoin geçtiğimiz hafta 19 bin 500 dolar seviyesine yükselmiş ardından kısa sürede 13 bin dolara kadar düşüş yaşamıştı. 11 Aralık sabah saatlerinde 16 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin’in bu hızlı hareketleri ekonomi uzmanlarının uyarılarına neden oluyor.

Deutsche Bank 2018 Yılının En Önemli Riskleri Arasında Değerlendirdi

Deutsche Bank Baş Ekonomi Uzmanı Torsten Slok tarafından kaleme alınan 2018 yılının olası risklerinin yer aldığı listede yer alan Bitcoin hem bu alanda yatırımı olanlar hem de olmayanlar için bir risk oluşturmaya başladı. Slok tarafından yapılan açıklamaya göre Bitcoin’de yaşanabilecek olası bir hızlı düşüş Bitcoin sahiplerini etkilediği kadar normal piyasa döngüsünü de etkileyebilecek.

Slok’a göre 2018 yılının olası diğer riskleri ise yükselen emtia fiyatları, yüksek enflasyon ve Kuzey Kore tehdidi. Slok bu seçeneklerin yaşanması hakkında kuvvetli bir ihtimal bulunduğunu belirtiyor.

Daha Önceden de Bu Konuda Uyarılar Gelmişti

Geçtiğimiz haftalarda yine Deutsche Bank tarafından benzer bir uyarı yapılmış ve Bitcoin çılgınlığının önümüzdeki yıllarda genel olarak piyasayı etkileyebilecek bir güce kavuşmuş olan bir risk faktörü olduğu belirtilmişti. Şimdiye kadar ekonomi uzmanlarından hiçbiri konu ile ilgili gerçekleştirdikleri yorumlarda olumlu bir söz söylememiş olmalarına rağmen Bitcoin’in vadeli hareketler piyasasında işlem görmeye başlaması bugün oldu. Dünyanın en köklü varlık pazarlarından Chicago Board Options Exchange bu sabah saatlerinden itibaren Bitcoin’i vadeli işlemler pazarına dahil etmiş oldu. 

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