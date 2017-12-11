11.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Geçtiğimiz hafta dolar kuru Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından faiz artışı yapılacağına dair beklenti ve de gelişmekte olan ülkelerin para birimlerindeki yükselişin etkisi ile 3,94 seviyesinden başladığı haftayı 3,83 bandında kapattı.

Bugün ise sakin bir seyirde açılan kurun hem Türkiye hem de Amerika’da yapılacak toplantılardan çıkacak sonucu beklediği düşünülüyor.

Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankasının yapacağı toplantıda faiz indirimi yapılması bekleniyor. Perşembe günü Türkiye Merkez Bankası tarafından yapılacak toplantıda ise enflasyonun kontrol altında tutulabilmesi için faiz artırımına gidileceği piyasaların ve de hükümetin beklentisi.

Ayrıca bugün saat 10’da yılın üçüncü çeyreğine dair büyüme rakamları da açıklanacak.

Dolar Ne Kadar?

Geçen hafta 3,8353’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8340 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Geçen hafta 4,5156 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5152’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,1782 seviyesine inmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi yüzde 5,47 artarak 16499 dolara yükseldi.

BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz haftayı 106447 puandan kapatan BIST100 Endeksi, güne %1,38 yükseliş ile 107921 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın haftaya 154,48 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

252,58 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.