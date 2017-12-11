Trafik Sigortasına Zam Geliyor

Döviz kurunda yaşanan artış nedeni ile yedek parça maliyetlerinin yükselmesi ve geçtiğimiz ay İstanbul’da gerçekleşen dolu ve sel felaketlerinin ardından sigortacıların yaptığı yüklü ödemeler nedeni ile trafik sigortalarına yüzde 5+5 zam yapılacak.

2015 yılının Nisan ayında trafik sigortaları ile ilgili bir düzenlemeye gidilmiş ve basamak yöntemi kabul edilerek en üst seviye olan yedinci basamak yani 7 yıl boyunca hiç kaza yapmamış sürücülerin en pahalı sigorta tutarları İstanbul’da 470 Ankara’da ise 444 lira olarak belirlenmişti. Ayrıca sigorta şirketlerinin enflasyonun etkilerinden korunabilmeleri için ürün fiyatlarını ayda bir kere yüzde 1 ve eylül aylarında yüzde 1,5 olarak artırabilecekleri belirlenmişti. Yani yedinci basamak iyi bir sürücünün ödemesi gereken sigorta bedelinin İstanbul’da 488 Türkiye genelinde ise 517 lira olması gerekiyor. Genel olarak şu anda piyasada en uygun sigorta bedelleri 550 liradan başlıyor.

Ana Maliyet Kalemi Yedek Parça

Son dönemde dövizde yaşanan hızlı artış ve dalgalanmanın etkisi ile çoğunluğu yurt dışından ithal edilen yedek parça fiyatlarında ciddi zamlanmalar görüldü. Ayrıca İstanbul’da yaşanan sel ve dolu felaketleri sonrasında sigorta şirketlerinin 520 milyon lira gibi bir ödeme yapması gerekti. Bu durumda şirketlerin ayakta kalabilmek için ürünlerine zam yapmasını zorunlu kılıyor.

Firmalardan elde edilen bilgilere göre tavan fiyatların yeni yılda yüzde 5 zamlanması planlanıyor. Böylece ortalama 27,5 lira bir zam trafik sigortalarına yansıyacak. İstanbul’da 7’nci basamak bir sürücünün ödeyeceği prim 543 liraya ulaşacak. Trafik sigortası yılın ikinci yarısında da yüzde 5 zamlanmış olacak.