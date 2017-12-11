Trafik Sigortasına Zam Geliyor
Advert Advert Advert


Trafik Sigortasına Zam Geliyor


Trafik Sigortasına Zam Geliyor
Trafik Sigortasına Zam Geliyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-11 Saat: 09:25:18
Anasayfa Eko Gündem Trafik Sigortasına Zam Geliyor

Yeni dönemde trafik sigortalarına yüzde 5 + 5 zam geleceği öğrenildi.

Döviz kurunda yaşanan artış nedeni ile yedek parça maliyetlerinin yükselmesi ve geçtiğimiz ay İstanbul’da gerçekleşen dolu ve sel felaketlerinin ardından sigortacıların yaptığı yüklü ödemeler nedeni ile trafik sigortalarına yüzde 5+5 zam yapılacak.

2015 yılının Nisan ayında trafik sigortaları ile ilgili bir düzenlemeye gidilmiş ve basamak yöntemi kabul edilerek en üst seviye olan yedinci basamak yani 7 yıl boyunca hiç kaza yapmamış sürücülerin en pahalı sigorta tutarları İstanbul’da 470 Ankara’da ise 444 lira olarak belirlenmişti. Ayrıca sigorta şirketlerinin enflasyonun etkilerinden korunabilmeleri için ürün fiyatlarını ayda bir kere yüzde 1 ve eylül aylarında yüzde 1,5 olarak artırabilecekleri belirlenmişti. Yani yedinci basamak iyi bir sürücünün ödemesi gereken sigorta bedelinin İstanbul’da 488 Türkiye genelinde ise 517 lira olması gerekiyor. Genel olarak şu anda piyasada en uygun sigorta bedelleri 550 liradan başlıyor.

Ana Maliyet Kalemi Yedek Parça

Son dönemde dövizde yaşanan hızlı artış ve dalgalanmanın etkisi ile çoğunluğu yurt dışından ithal edilen yedek parça fiyatlarında ciddi zamlanmalar görüldü. Ayrıca İstanbul’da yaşanan sel ve dolu felaketleri sonrasında sigorta şirketlerinin 520 milyon lira gibi bir ödeme yapması gerekti. Bu durumda şirketlerin ayakta kalabilmek için ürünlerine zam yapmasını zorunlu kılıyor.

Firmalardan elde edilen bilgilere göre tavan fiyatların yeni yılda yüzde 5 zamlanması planlanıyor. Böylece ortalama 27,5 lira bir zam trafik sigortalarına yansıyacak. İstanbul’da 7’nci basamak bir sürücünün ödeyeceği prim 543 liraya ulaşacak. Trafik sigortası yılın ikinci yarısında da yüzde 5 zamlanmış olacak.

trafik sigortası trafik sigortasına zam
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek