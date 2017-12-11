Yerli Otomobil İçin Eskişehir’de Platform Kuruldu
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Yerli Otomobil İçin Eskişehir’de Platform Kuruldu


Yerli Otomobil İçin Eskişehir’de Platform Kuruldu
Yerli Otomobil İçin Eskişehir’de Platform Kuruldu Hatice Demir - Tarih: 2017-12-11 Saat: 09:40:32
Anasayfa Eko Gündem Yerli Otomobil İçin Eskişehir’de Platform Kuruldu

Eskişehir’de iş dünyasının temsilcileri tarafından yerli otomobil üretiminin şehirlerinde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile Eskişehir Yerli Otomobil Platformu kuruldu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli tarafından gerçekleştirilen davet ile bir araya gelen, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, ESİAD, MÜSİAD, TÜMSİAD’ın şubeleri, ESGİAD ve Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu’nun temsilcileri Eskişehir Yerli Otomobil Platformunu (EYOP) oluşturdu.

Eskişehir Tek Yumruk Oldu

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada ilerleyen günlerde kurdukları platforma yeni katılımcıların da dahil olacağı belirtilerek Eskişehir için önemli bir adım attıkları belirtildi. Eskişehir’in güç birliği ve iş birliği lobisini kurduklarını dile getiren Küpeli, Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen toplantı ile yerli otomobilin Eskişehir’de üretilmesini sağlamak için tüm kurumlar üzerinden çalışma yapılması konusunda kararlar alındığı dile getirildi. Bu anlamda önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden Küpeli Eskişehir insanının bu konuda tem yumruk olduğunu ifade etti.

Siyasetçilerimiz İle de Görüşeceğiz

Konu ile ilgili açıklamalarında bu konunun kısa sürede tamamlanmayacağının farkında olduklarını dile getiren Küpeli Eskişehir olarak EYOP’u kurmalarındaki amacın hep bir arada amaca ulaşmak için dört koldan gayret etmeleri gerektiğinin farkında olmaları olduğunu söyledi. Küpeli, bu iş akşamdan sabaha olacak bir iş değildir ancak biz iş adamlarımız, siyasilerimiz, bürokratlarımız ve basınımız ile yani tüm Eskişehir insanı olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmalıyız, dedi.

Türkiye’nin tüm illerinden yerli otomobil üretimi için teklif gelmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklama yapan Bakan Arslan henüz yer konusunun gündemlerine girmediğini söylemişti.

 

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