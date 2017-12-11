Katmerciler'den ROBOİK Yarışmasında Sponsorluk Hamlesi
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Katmerciler'den ROBOİK Yarışmasında Sponsorluk Hamlesi


Katmerciler'den ROBOİK Yarışmasında Sponsorluk Hamlesi
Katmerciler'den ROBOİK Yarışmasında Sponsorluk Hamlesi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-11 Saat: 08:56:33
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ROBOİK İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışmasında Katmerciler dikkat çekerken gümüş sponsor olduklarını açıkladılar.

Katmerciler, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından, “Hayal Gücünüzü Savunun” sloganıyla bu yıl ilk defa düzenlenen “ROBOİK İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması”nın (ROBOİK’17) gümüş sponsoru oldu.

Yarışmanın ödül töreni ve “İnsansız ve Akıllı Sistemler Çalıştayı”, 14 Aralık 2017 tarihinde, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

ROBOİK’17 Yarışması, insansız, uzaktan kumandalı ve/veya otonom (kendi başına karar alarak hedefe doğru ilerleyerek görev icra etme kabiliyetine sahip), balistik korumaya sahip askeri kara araçlarının kavramsal tasarımını hedefliyor.

Yarışmanın ana amacı, doğrudan ya da dolaylı katkıyla operasyona katılan güvenlik güçlerinin kayıp vermeden görevlerini tamamlamalarına olanak tanıyacak insansız sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi. Dolayısıyla iç güvenlik ya da askeri alanda operasyonel kabiliyetlerin arttırılması, hata payının düşürülmesi, personel zayiatının minimuma indirilmesi bu yarışların temel odak noktası olarak belirlendi.

  • Katmerciler Bu Alanda Da İddialı

Mevcut portföyünde uzaktan kumanda edilebilen zırhlı iş makineleri bulunan Katmerciler, Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı IDEF’17’de lansmanını yaptığı Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) ile bu alanda da söz sahibi olma yolunda.

Tüm fonksiyonları uzaktan kontrol edilebilen UKAP, atış, gözetleme, yaralı kurtarma, mühimmat taşıma, mayın temizleme başta olmak üzere çok işlevli olarak değerlendirilebilecek özellikte bir zırhlı platform. Bu araçları, uydu bağlantısı üzerinden sadece tek tek değil, grup halinde hareket ettirebilmek de mümkün.

Katmerciler, kimyasal yangınlar ve orman yangınları gibi sivil alana yönelik ihtiyaçlara uygun uzaktan kumandalı insansız araçlar üzerinde de çalışmalarını devam ettiriyor.

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