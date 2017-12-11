Adana Mandalinasında Rekolte Üreticiyi Sevindirdi
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Adana Mandalinasında Rekolte Üreticiyi Sevindirdi


Adana Mandalinasında Rekolte Üreticiyi Sevindirdi
Adana Mandalinasında Rekolte Üreticiyi Sevindirdi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-11 Saat: 09:54:19
Anasayfa Eko Gündem Adana Mandalinasında Rekolte Üreticiyi Sevindirdi

Tarımsal üretim konusunda ülkemizin en önemli şehirleri arasında yer alan Adana’da mandalinanın kilosu tarlada 80 kuruş ila 1 lira arasında değişiyor.

Ülkemizin mandalina ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılayan Adana’da bu sene üreticinin yüzü rekolte sayesinde gülüyor. Toplamda 190 bin dönüm alanda yapılan üretim ile üreticinin toplamda 700 bin ton mandalina elde etmesi bekleniyor. Erkenci ürünlerin hasadının devam ettiği Adana’da elde edilen ürünler Türkiye’nin dört bir tarafındaki şehirlere gönderiliyor.

Mandalinada Hasat Dönemi Uzadı

Konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan mandalinada hasat döneminin uzadığını ve eylül ayından ocak ayı sonlarına kadar ürün alınabildiğini dile getirdi. Bu sene limon haricindeki tüm narenciye ürünlerinin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Doğan limonda rekoltenin beklenilenin çok altında gerçekleştiğini söyledi. Çukurova’da mandalina, greyfurt ve portakalın yüksek verime sahip olduğunu ancak İzmir’de bazı mandalina cinslerinde verim kaybı yaşandığı için fiyatların yüksek olduğunu dile getiren Doğan Ocak sonuna kadar tüketicilerin mandalina yiyebileceklerini ifade etti.

Tarlada 80 Kuruş – 1 Lira

Mandalina fiyatlarının tarladakinin 4-5 katı rakamlar ile tüketicilere ulaştığını belirten Doğan bunun nedenleri arasında işçilik, nakliye, paketleme, hal ve komisyoncu gibi maliyetlerin olduğunu ifade ediyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde fiyatların daha pahalı olduğunu dile getiren Doğan bu şehirlerde kimi zaman tarla maliyetinin 5-6 katına ürün satıldığını belirtti.

Yurtdışına İhraç Ediliyor

Adana mandalinasının yurt dışından da talep gördüğünü belirten Doğan özellikle Irak, Ukrayna ve Rusya’ya önemli rakamlarda ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Özellikle Irak’a yapılan ihracatlarda tarladan çıkan aracın direkt gönderilmekte olduğunu ifade eden Doğan paketleme masrafı da işin içine girmediği için bunun üreticiyi ekstra masraftan kurtardığını dile getirdi. 

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