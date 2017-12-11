Cosa Faturalarda Büyük Kolaylık Sağlayacak
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Cosa Faturalarda Büyük Kolaylık Sağlayacak


Cosa Faturalarda Büyük Kolaylık Sağlayacak
Cosa Faturalarda Büyük Kolaylık Sağlayacak Elif İşçi - Tarih: 2017-12-11 Saat: 09:42:18
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COSA tarafından bir süredir geliştirilen 'Akıllı Enerji Monitörü' ile faturalarda büyük tasarrufların sağlanması planlanıyor.

Cosa’nın Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni ürünü “Cosa Akıllı Enerji Monitörü”, hanelerde enerji tüketen bütün aletlerden gelen veriyi raporlayıp, tüketimin kontrol altına alınmasını sağlayacak.

Akıllı enerji teknolojileri alanında uzman Cosa, yeni ürünü Akıllı Enerji Monitörü’nü çok yakında piyasaya süreceklerini duyurdu. Evlerdeki sigorta kutularına kolayca takılarak çalışan bu yeni ürün ile enerji dağıtım şirketleri ve son kullanıcılar, evlerde bulunan buzdolabından saç kurutma makinesine kadar tüm elektrikle çalışan aletlerin tükettiği enerji miktarları, tüketim zamanı ve süreleri, enerji kalitesini ve varsa tasarruf sağlanabilecek fazla tüketimleri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecek. Kullanım alışkanlıklarını takip ederek elde ettiği veriyi anlamlandıran ve böylelikle dağıtım şirketlerinin her haneye özel tarifeler geliştirilebilmesini sağlayacak olan akıllı cihaz, son kullanıcıları da elektrik enerjisi tüketimi konusunda bilinçlendirerek elektrik enerjisinde tasarruf yapabilmesini sağlayacak.

Evlerimizdeki elektrik enerjisi tüketimini ne için, ne kadar ve ne zaman harcadığımızı bilirsek, o zaman enerjiyi yönetebilir duruma gelebiliriz.

“Hanelerde enerji yönetimini üstleniyoruz” diyen Cosa Kurucu Ortağı ve aynı zamanda İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Emre Erkin: “Enerji kaynaklarımızı doğru tüketmek, hane içerisinde tasarruf ve konforu bir arada sunan teknolojiler geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamak en büyük hedeflerimizden biri. Bu hedefimiz doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz. Yeni geliştirdiğimiz Akıllı Enerji Monitörü ile de hanelerdeki elektrik enerjisi tüketimini analiz edip, gereksiz enerji tüketimini tespit ederek kullanıcıları doğru yönlendirerek tasarruf edebilmelerini ve böylelikle konforlu ve tasarruflu bir yaşam sürdürebilmeyi sağlayacağız. Bu teknoloji ile elektrik dağıtım şirketleri saatlik, günlük, haftalık, aylık enerji tüketimlerini raporlar halinde alabilecekler ve müşterilerine daha katma değerli, kişiselleştirilmiş ve de uygun tarifeler sunabilecekler. Biz de böylelikle doğaya ve çevreye kazandırdıklarımızı ölçebileceğiz. Çünkü enerji tasarrufu sağlamak için öncelikle enerjiyi nerde ve ne kadar tükettiğimizi bilmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki ölçmeden bilemeyiz, bilmeden yönetemeyiz, yönetmeden de tasarruf edemeyiz” dedi.

cosa ekonomi haber basın bülteni
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