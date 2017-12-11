Mitsubishi Electric'den Ev Tipi Klima Hamlesi
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Mitsubishi Electric'den Ev Tipi Klima Hamlesi


Mitsubishi Electric'den Ev Tipi Klima Hamlesi
Mitsubishi Electric'den Ev Tipi Klima Hamlesi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-11 Saat: 10:01:31
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Mitsibushi Electric bir süredir üzerinde çalıştığı ev tipi klima projesinin ardından Türkiye'de bu konuda bir fabrika açmaya hazırlanıyor.

Mitsubishi Electric Corporation, Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi tarafından ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Türkiye’de kurulan yeni fabrikanın 12 Aralık’ta üretime başlayacağını açıkladı. Mitsubishi Electric, ev tipi klima talebinde artış beklenen Türkiye ve Avrupa’da iş hacmini büyütmeyi amaçlıyor. Mart 2021’de sona eren mali yıl itibari ile yıllık üretim miktarının 500.000 sete (iç ve dış ünite) ulaşması hedefleniyor.

Yeni Fabrikanın Detayları

Konumu

Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Manisa, Türkiye

Tesis alanı

Yaklaşık 60.000 metrekare

Kat alanı

Yaklaşık 40.000 metrekare

Faaliyete geçme tarihi

12 Aralık 2017

Ürün

Ev tipi klima

Üretim kapasitesi

Yılda 500.000 set (iç ve dış ünite)

Yeni Fabrikanın Hedefleri

Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki klima ve soğutma sistemleri faaliyetleri her geçen gün büyüyor ve Türkiye’deki talebin de ülkenin ekonomik büyümesine ve nüfus artışına paralel olarak artması bekleniyor. Yeni fabrikanın, Türkiye’de ve Avrupa’daki talep dalgalanmalarına yanıt veren ve ayrıca yerel pazarlara yönelik özel tercihleri ve çevresel gereklilikleri karşılayan esnek bir tedarik zinciri sağlamak üzere lokalizasyon çalışmalarının hızlandırılmasında kilit rol oynaması bekleniyor.

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