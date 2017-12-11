Fındık Üreticiden 9 Liraya Alınıyor 60 Liraya Satılıyor
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Fındık Üreticiden 9 Liraya Alınıyor 60 Liraya Satılıyor


Fındık Üreticiden 9 Liraya Alınıyor 60 Liraya Satılıyor
Fındık Üreticiden 9 Liraya Alınıyor 60 Liraya Satılıyor Hatice Demir - Tarih: 2017-12-11 Saat: 10:19:25
Anasayfa Eko Gündem Fındık Üreticiden 9 Liraya Alınıyor 60 Liraya Satılıyor

Fındık üreticilerinin çilesi bitmek bilmiyor. Devletin Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı ile fındık alımı yapmasına rağmen fiyatlar 10 liranın altında seyrediyor.

Ordu’da üreticiden 9 liraya alınan fındık, fabrikada kırılıp, kavrulup işlendikten sonra perakendeci ve kuruyemişçilere 60 liradan satılıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan bölgede fındığı üreticinin zararına satıyor olmasına rağmen iç fındık fiyatlarının oldukça yüksek seyrettiğini dile getirdi. Soydan, 8-10 lira bandından üreticiden satın alınan fındığın bu rakamlara uygun bir şekilde satılması gerektiğini belirtti.

Üretici Zarar Ediyor, Fabrika Karını Katlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Giresun kalite fındık 10,50 lira, levant kalite fındık 10 liradan satın alınırken, Ordu’da serbest piyasada fiyat 9 lira olarak belirtiliyor. Birçok fındık üreticisi bu sene üründen zarar ettiğini açıklamış hatta dönem dönem bahçelerindeki fındık dallarını kesen çiftçilerin videolarını da sosyal medya ve haberlerde görmüştük. Fındığın üreticiden bu şekilde ucuz alınmasına rağmen özellikle iç piyasada yüksek fiyatlara satılıyor olması ise fabrikacının karını katladığını gösteriyor.

Üretici ile Tüketici Fiyatları Arasında Uçurum Var

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan bundan sadece birkaç sene önce üreticiden fındığın 15-20 lira seviyesinden alındığını ve aynı dönemde iç fındık fiyatlarının ise 50 – 70 lira arasında seyrettiği belirtti. Son iki yıldır 10 liranın altında üreticiden fındık alınmasına rağmen iç fındık fiyatlarının yüksek seyrettiğini dile getiren Soydan, üretici ile tüketici arasındaki bu uçurumun sebebini öğrenmek istediklerini belirtti.

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