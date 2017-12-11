İTO Başkanı İbrahim Çağlar Kalp Krizi Sonucu Hayata Veda Etti!

İstanbul Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte olan İbrahim Çağlar gece saatlerinde kalp krizi geçirdi. Sabah saat 6 sularında ise hayatını kaybetti.

"İTO Başkanı İbrahim Çağlar Sabah Saatlerinde Aramızdan Ayrıldı"

İbrahim Çağlar’ın vefatı ardından açıklama yapan İTO Başkan Yardımcısı, Çağlar’ın gece saat 1 sularında evinde kalp krizi geçirdiğini, sonrasında Medipol Hastanesi’ne götürüldüğünü, doktorların tüm cabasına rağmen sabaha karşı saat 6 sularında hayata gözlerini yumduğunu aktardı. Gökhan Murat Kalsın açıklamasında, İTO Başkanı Çağlar’ın bugüne kadar herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmadığını, ani bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiğini ifade ederken, “Başkanımızın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz” dedi.

İbrahim Çağlar Kimdir?

İTO’nun başındaki isim olan İbrahim Çağlar 1960 yılında İstanbul kentinde doğdu.

İTO’nun Meclis Üyeliğine 1999’da başladı. 2004 ile 2009 seneleri aralığında yönetim kurulunun başkan yardımcılığı görevine getirildi. 2009 ile 2013 yıllarını kapsayan dönemde ise Odanın meclis başkanlığını yaptı. Yönetim kurulu başkanlığına ise 2013 yılında başladı. Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Çağlar, İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Çağlar bunun yanında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer aldı. Görev aldığı diğer vakıflarsa Marmara Grubu Vakfı, TEPAV ve Darülaceze gibi vakıflar oldu. Enerji Verimliliği Derneği’nin başkanlığını ise 2012’den bu yana sürdürmekteydi.

MÜSİAD’ın kurucu üyeleri arasında da bulunan İbrahim Çağlar’ın, Ak Parti’nin de kurucu üyeleri arasında olduğu biliniyor. TOBB’un Yönetim Kurulu Saymanlık Üyeliğinde de yer alan, 2004 ile 2010 aralığında üyeler arasında bulunan Çağlar; bu dönemde TSE Yönetim Kurulu Üyelik görevini de başarıyla yürüttü. 2006 ile 2012 arasındaysa DEİK’in Yönetim Kurulu üyeleri arasında yer alan isimlerden oldu. Bunların yanında İTHİB’in Yönetim Kurulu Üyeliğini 2003 ile 2006 yılları arasında sürdürdü.