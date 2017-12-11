Türkiye İçin Ortadoğu Fırsatları Üzerine Konuşuldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği en önemli etkinliklerden biri olan Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik haftasında Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile yürüttüğü İMECE Programı ile yer aldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen program kapsamında 100 girişimci ayrılan standlarda kendilerini tanıtırken, diyalog ve iş birlikleri geliştirme imkânı elde etti. Hafta kapsamında düzenlenen panellerin arasında bu yıl mülteci girişimciliği ve Ortadoğu’da iş fırsatları da konuşuldu. Mülteci konusunun önümüzdeki 10 yıl dünyanın gündeminde en önemli konulardan biri olacağı tartışıldı.

Panelistler, Arap dünyası ile en çok ticaret yapan ülkelerin başta Çin olmak üzere Rusya ve Avrupa ülkeleri olduğu belirtilirken, Türk şirketlerinin Arap dünyasında hem kaliteli hem de daha ucuz ürünleri olması ile aslında daha cazip olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, Ortadoğu ülkeleri ile birçok ortak yönümüz olduğunu vurgulayan panelistler ülkenin teknolojik çeşitliliğini artırdığına da değindi.

Türk Şirketleri Ortadoğu’nun Farkında

Türk şirketlerinin Ortadoğu’daki fırsatların farkında olduğunu belirten Habitat Derneği Genel Koordinatörü ve İMECE Programı Direktörü Başak Saral, “Türk şirketleriyle, hızlandırıcı ve girişimcilerle bir araya geldiğimizde Ortadoğu pazarına girme hedefleri olduğunu görüyoruz. Ancak bu pazara girmek ve fırsatlardan yararlanmak için bölgeye hakim ortaklar edinmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gidilen Ülkeye Ne Kadar Katkı Sağlandığı Önemli

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, “Ülkemizde mülteci olan, Arapça, İngilizce ve Türkçe’yi çok iyi konuşan kalifiye insan gücünü doğru değerlendirmek, Türkiye’nin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Girişimci olmak için tek dünya var, nereli olduğumuz ne dil konuştuğumuz önemli değil aslında gittiğin yere ne katkı sağladığın ne kadar istihdam yarattığın önemli” açıklamasında bulundu.