PTT'den 'Göller' Anma Pulu Tedavüle Sunuluyor
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PTT'den 'Göller' Anma Pulu Tedavüle Sunuluyor


PTT'den 'Göller' Anma Pulu Tedavüle Sunuluyor
PTT'den 'Göller' Anma Pulu Tedavüle Sunuluyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-11 Saat: 10:37:48
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PTT tarafından 'Göller' konulu anma pulunun 12 Aralık 2017 tarihinde tedavüle sunulacağı belirtildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 12 Aralık 2017 tarihinde “Göller” konulu anma pulunu tedavüle sunacaktır. Anma pulunda, doğal güzelliklerinin yanı sıra ülkemiz ekonomisi ve turizmine sağladığı katkılarla da büyük önem arz eden Van Gölü ve Tuz Gölü görselleri yer alacaktır.

38x38 milimetre boyutundaki iki değerli anma pulu 1,80’er TL bedelle, söz konusu pula ait 140x210 milimetre boyutundaki ilk gün zarfı ise 4,50 TL bedelle PTT işyerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacaktır.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus/ANKARA adresinde “Göller 12.12.2017 ANKARA” ibareli ilk gün damgası kullandırılacaktır.

ptt ekonomi haber basın bülteni
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