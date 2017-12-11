Online Alışveriş Tutkunları Dikkat! Onay İçin Son Gün 31 Aralık!

Kartlı online alışverişte yeni dönem 1 Ocak itibariyle başlayacak. İnternetten alışverişe kartla devam etmek isteyenler en geç 31 Aralık 2017 tarihine kadar bankalarına ilgili onayı ve verecek. Onay verilmeyen kartlar internet alışverişine kapatılacak!

Kartlı Alışverişte Yeni Dönem!

Online alışverişe onay şartı getiren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tüketicilerin korunması adına önemli bir adım attı. Onay şartının bireysel banka kartları, kredi kartları ve ek kartları kapsadığını duyuran BDDK, kart tüketicilerine ilk etapta 17 Ağustos 2017 tarihine kadar süre tanımıştı. Ardından alınan kararla bu süre 2017’nin sonuna kadar uzatıldı.

68 Milyon Kart Online Alışverişe Onay Verdi

Kararın alındığı günden bu yana online alışveriş için bankalarına onay veren kart sayısı ise 68 milyon olarak ifade edildi. Türkiye’de kullanımda olan kart sayısının ise 170 milyon adet olduğu aktarıldı. Toplam kart sayısı ile internet alışverişine onay verilen kart sayısı arasındaki farkın büyük olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Yeni Kartlar İnternet Alışverişine Kapalı Gönderilecek

Şuanda kullanımda olan banka, kredi ve ek kartlar internet alışverişine halen açık bulunuyor. Online alışveriş için onay verilmeyen kartlarsa 31 Aralık 2017 tarihinden sonra söz konusu alışverişlere kapatılacak. Bunun yanında BDDK’nın konuyla ilgili diğer bir düzenlemesi ise yeni kartlar noktasında oldu. BDDK yeni alınacak kartların tüketiciye internet alışverişlerine kapalı olarak gönderilmesine karar verdi. Kart tüketicilerinin diledikleri takdirde kartlarını internet alışverişlerine açtırabileceğini duyurdu.

İnternet Alışverişine Devam Onayı!

Banka, kredi ve ek karta onay vermek isteyen tüketiciler ilgili bankanın şubelerinden onay verebiliyor. Bunun yanında kısa mesaj, online ve mobil bankacılıkta onay verilebilecek kanallar arasında yer alıyor. Kartları online alışverişe açmanın diğer bir yolu ise ATM işlemlerinden geçiyor.